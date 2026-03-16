Vinaconex muốn bán 18% vốn công ty con

Vinaconex đăng ký bán 18% vốn của Viwaseen, công ty trong hệ sinh thái, sau khi giá cổ phiếu doanh nghiệp này tăng gần gấp 3 lần trong 7 phiên.

Theo thông báo từ Vinaconex, nhằm cơ cấu lại khoản đầu tư, công ty đăng ký bán 10,5 triệu cổ phiếu VIW của Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen). Giao dịch dự kiến thực hiện qua khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ 20/3 đến 19/4.

Nếu giao dịch thành công, Vinaconex sẽ giảm sở hữu vốn tại Viwaseen từ 98,16% xuống còn 80%. Trên thị trường, cổ phiếu VIW đã có 7 phiên tăng trần liên tiếp (tương đương 162%) lên 40.900 đồng mỗi cổ phiếu, tính đến ngày 16/3. Với ngưỡng giá này, Vinaconex có thể thu về gần 430 tỷ đồng.

Viwaseen được thành lập vào năm 1975, hoạt động chính trong ngành xây lắp, hạ tầng cấp thoát nước và kinh doanh bất động sản. Tháng 12/2025, Vinaconex chi khoảng 1.200 tỷ đồng để mua lại hơn 98% cổ phần của Viwaseen từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Tại phiên họp bất thường hôm 5/3, các cổ đông của Viwaseen bầu 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2031, toàn bộ là những người lần đầu góp mặt trong HĐQT của công ty này. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Đông hiện là Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Vinaconex.

Đại hội cũng bầu ông Tô Dũng giữ chức Chủ tịch Viwaseen. Ông Dũng sinh năm 1962, hiện là Chủ tịch Xuân Cầu Holdings, một doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Năm ngoái, Viwaseen ghi nhận doanh thu 975 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 34 tỷ, lần lượt tăng 11% và 130% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận công ty được cải thiện mạnh nhờ tiết giảm chi phí tài chính.

Trọng Hiếu