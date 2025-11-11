Vinaconex đào tạo kỹ thuật đường sắt hiện đại cho nhân viên

Vinaconex tổ chức khóa đào tạo thực tế tại Trung Quốc, giúp nâng cao năng lực thiết kế, quản lý và vận hành hạ tầng đường sắt hiện đại.

Khóa học do doanh nghiệp phối hợp trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức, hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Đoàn cán bộ, kỹ sư Vinaconex đã hoàn thành và được cấp chứng chỉ khóa học thực tế tại Đại học Giao thông Tây Nam (SWJTU, Trung Quốc), một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới về kỹ thuật đường sắt.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Đại học Xây dựng Hà Nội và SWJTU, nhằm giúp học viên Việt Nam tiếp cận mô hình thiết kế, quản lý và vận hành đường sắt hiện đại. Các kỹ sư Vinaconex tham dự các chuyên đề chuyên sâu như thiết kế, thi công, quản lý vận hành đường sắt tốc độ cao; nghiên cứu về hệ thống tín hiệu, điều độ và an toàn.

Đoàn kỹ sư Vinaconex tham gia chương trình đào tạo, nghiên cứu thực tế về công nghệ đường sắt cao tốc tại Đại học Giao thông Tây Nam (Trung Quốc). Ảnh: Vinaconex

Các học viên còn được tham quan phòng thí nghiệm tàu đệm từ siêu dẫn; tham quan khảo sát tuyến đường sắt Thành Đô - Trùng Khánh, tuyến có vận tốc thiết kế tới 450 km trên giờ, nhanh nhất Trung Quốc. Học viên còn làm việc với các tập đoàn CRRC Ziyang, Unittec cùng Viện Thiết kế đường sắt Trùng Khánh để trao đổi về công nghệ đầu máy, tín hiệu và vận hành thông minh.

Theo đại diện Vinaconex, khóa đào tạo này là một phần trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tập đoàn, nhằm chuẩn bị năng lực cốt lõi cho sự phát triển hạ tầng giao thông công nghệ cao tại Việt Nam. Chương trình giúp đội ngũ kỹ sư nắm vững quy trình kỹ thuật, quản lý và vận hành thực tế để áp dụng tại Việt Nam trong tương lai gần.

Việc doanh nghiệp chủ động phối hợp trường Đại học Xây dựng Hà Nội mở khóa đào tạo kỹ sư bậc 7 chuyên ngành đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị thể hiện sự chuẩn bị sớm và bài bản, đón đầu sự phát triển của ngành đường sắt. Khóa học thực tế tại Trung Quốc quy tụ 34 học viên, kết hợp giữa lý thuyết, thực hành trong nước và học tập thực tế ở nước ngoài, mô hình đào tạo được đánh giá cao về tính thực tiễn, góp phần hình thành đội ngũ kỹ sư Việt Nam đủ năng lực đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong các dự án hạ tầng trọng điểm, thay vì phụ thuộc vào chuyên gia nước ngoài.

Các kỹ sư tham quan mô hình vận hành đường sắt tốc độ cao tại phòng thí nghiệm. Ảnh: Vinaconex

Đại diện cho biết thêm, Vinaconex thuộc số ít doanh nghiệp xây dựng lớn của Việt Nam chuyển hướng từ vai trò "nhà thầu thi công" sang "doanh nghiệp hạ tầng - công nghệ", chú trọng đầu tư vào con người và tri thức. Bên cạnh việc tham gia các dự án trọng điểm như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành và nhiều khu đô thị lớn, đơn vị xác định phát triển đội ngũ kỹ sư hạ tầng hiện đại là nền tảng quan trọng cho giai đoạn cạnh tranh toàn cầu.

Theo các chuyên gia, việc doanh nghiệp chủ động đào tạo và tiếp cận công nghệ tiên tiến giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách kỹ thuật, giảm chi phí thuê chuyên gia nước ngoài và hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh trong lĩnh vực đường sắt, từ thiết kế, vật liệu, tín hiệu đến vận hành và bảo trì. Việc chủ động đào tạo là nền tảng để Việt Nam xây dựng được đường sắt cao tốc, vận hành được bằng chính nguồn nhân lực trong nước.

Kỹ sư tham quan công trường và tuyến Metro số 2 tại Trùng Khánh. Ảnh: Vinaconex

Đề án phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam đến năm 2035, định hướng 2045, giai đoạn 2025-2030, cho biết ngành đường sắt cần tối thiểu 35.000 nhân lực, gồm kỹ sư, chuyên gia và kỹ thuật viên cho các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và hệ thống metro Hà Nội, TP HCM. Đến năm 2035, quy mô này dự kiến tăng gấp đôi, với hàng nghìn kỹ sư chuyên sâu về thiết kế, thi công, điện - cơ điện, tín hiệu và bảo trì vận hành.

Theo Vinaconex, khi các tuyến đường sắt cao tốc, metro và hạ tầng đô thị đồng loạt được triển khai trong thập niên tới, đơn vị mong muốn những thế hệ kỹ sư được đào tạo hôm nay sẽ trở thành một trong những lực lượng tiên phong kiến tạo diện mạo mới cho giao thông Việt Nam, hiện đại, an toàn, bền vững và mang tầm quốc tế.

Hoàng Đan