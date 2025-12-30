Vinachem tăng trưởng trong năm 2025

Vinachem khép lại năm 2025 với mức doanh thu và lợi nhuận bứt phá, hoàn thành sớm các mục tiêu giai đoạn 2021-2025.

Sáng 29/12, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức "Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026". Năm 2025, tập đoàn hoàn thành toàn các chỉ tiêu kế hoạch với cao nhất từ trước tới nay.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 61.381 tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm 2024, đạt 100,3% kế hoạch năm và cao nhất trong lịch sử. Doanh thu hợp nhất tăng khoảng 8%, trong khi lợi nhuận toàn tập đoàn tăng vọt 73% so với năm trước. Vinachem duy trì tốt việc làm và thu nhập ổn định cho gần 20.000 lao động với mức lương bình quân 16,65 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2024. Đặc biệt, tập đoàn đã xóa hết lỗ lũy kế, về đích trước kế hoạch 6 tháng và hoàn thành vượt mức tất cả mục tiêu của giai đoạn 5 năm 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Hữu Tú, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vinachem

Hoạt động hội nhập và xuất khẩu của Vinachem trong năm qua cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Với quan hệ hợp tác quốc tế mở rộng, doanh nghiệp đã có bước tiến lớn trong triển khai dự án khai thác và chế biến muối mỏ kali tại Lào - một dự án trọng điểm ở nước ngoài.

Đáng chú ý, năm 2025, Vinachem phát động chương trình "Xanh hóa và chuyển đổi số ngành hóa chất", tập trung vào hai xu hướng phát triển bền vững và hiện đại. Tập đoàn lần đầu ra mắt bộ sản phẩm hàng tiêu dùng mang thương hiệu Vinachem và khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử chuyên biệt đầu tiên của ngành hóa chất Việt Nam – VinachemMart. Điều này góp phần đẩy mạnh phát triển thương hiệu và thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Cùng với đó, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư nghiên cứu các lĩnh vực công nghệ cao, hướng tới tương lai như sản xuất hóa chất tinh khiết cho công nghiệp điện tử, bán dẫn, pin lưu trữ năng lượng phục vụ ngành công nghiệp xe điện.

Ông Phùng Quang Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cam kết hoàn thành thắng lợi mục tiêu trong năm 2026. Ảnh: Vinachem

Vinachem xác định đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh là trụ cột chiến lược trong năm 2026. Theo đó, tập đoàn sẽ đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm công nghệ cao phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn; mở rộng sàn thương mại điện tử VinachemMart, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu phục vụ quản trị. Đồng thời, đơn vị cũng triển khai đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, bền vững theo định hướng của Chính phủ.

Tại thị trường trong nước, Vinachem đặt mục tiêu mở rộng thị phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đa dạng hóa sản phẩm tiêu dùng như: hóa mỹ phẩm cao cấp và nâng tỷ trọng doanh thu từ kênh thương mại điện tử. Những định hướng này kỳ vọng giúp Vinachem nâng cao hiệu quả kinh doanh, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước.

Ban lãnh đạo Vinachem thể hiện quyết tâm trước nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: Vinachem

Ban lãnh đạo Vinachem bày tỏ sự quyết tâm trước nhiệm vụ năm 2026, cam kết sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp tích lũy qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, không ngừng thi đua lập thành tích mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của đất nước.

"Tập đoàn quyết tâm cụ thể hóa các định hướng nêu trên thành chương trình hành động và giải pháp thiết thực, đồng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển 2026 – 2030", Chủ tịch Hội đồng thành viên Phùng Quang Hiệp khẳng định.

(Nguồn: Vinachem)