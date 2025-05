Vinachem ra mắt sàn thương mại điện tử

Nền tảng mua sắm trực tuyến Vinachemmart tích hợp nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu cùng các chương trình ưu đãi dành cho người dùng.

Sàn mua sắm trực tuyến Vinachemmart được giới thiệu lần đầu trong khuôn khổ sự kiện của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tại phố đi bộ Hà Nội hôm 10/5. Đây là nền tảng trực tuyến do Vinachem phát triển, tích hợp các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu như hóa phẩm sinh hoạt, pin – ắc quy và săm lốp xe từ các thương hiệu nổi tiếng của Vinachem như Lix, Pinaco, Haso, Casumina, DRC và SRC.

Lễ ra mắt bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem trên sàn thương mại điện tử Vinachemmart. Ảnh: Vinachem

Theo đại diện tập đoàn, nền tảng có giao diện hiện đại và thân thiện với người dùng. Người dùng có thể dễ dàng tra cứu sản phẩm theo thương hiệu và nhóm chức năng. Ngoài ra, sàn còn cung cấp các tiện ích như quản lý đơn hàng, thanh toán linh hoạt, phản hồi nhanh và chăm sóc khách hàng sau mua.

"Không chỉ đơn thuần là một sàn thương mại điện tử, Vinachemmart còn đóng vai trò là cầu nối trực tiếp từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng", đại diện Vinachem nói và cho biết thêm, điều này giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt hơn, loại bỏ khâu trung gian và mang lại giá cả cạnh tranh cho người mua. Người tiêu dùng có thể tiếp cận trực tiếp các thương hiệu uy tín với hàng trăm mặt hàng được cập nhật thường xuyên. Chương trình khuyến mãi, tích điểm và ưu đãi cho khách hàng trung thành cũng được tích hợp.

Người dân trải nghiệm ứng dụng Vinachemmart trên thiết bị di động. Ảnh: Vinachem

Theo lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với việc ra mắt nền tảng thương mại điện tử Vinachemmart, đơn vị thể hiện sự chuyển mình trong tư duy phát triển: từ việc sản xuất thuần túy sang kinh doanh số hóa, từ giao dịch truyền thống sang dịch vụ hậu mãi hiện đại. "Đây là một phần trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện mà tập đoàn cam kết thực hiện trong giai đoạn 2025–2030", lãnh đạo tập đoàn chia sẻ.

Trải nghiệm gian hàng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Vinachem

Vinachem là doanh nghiệp Nhà nước thành lập năm 2009 trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Hóa chất Việt Nam. Hiện nay tập đoàn có ba công ty con do tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ, 18 công ty con do tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 11 công ty do tập đoàn nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, một viện nghiên cứu và một trường cao đẳng.

Trong nhiều năm qua, Vinachem luôn đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp hơn 10%. Nhiều sản phẩm chủ yếu của tập đoàn đã chiếm thị phần lớn tại thị trường trong nước như: phân bón chứa lân, phân NPK, hóa chất cơ bản và chất giặt rửa cùng các loại săm lốp ôtô xe máy xe đạp. Tập đoàn hai lần được tặng Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Độc lập hạng Nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trong thời gian tới, Vinachem sẽ phát triển kinh doanh đa ngành, đa sở hữu với trình độ công nghệ và quản lý hiện đại cùng chuyên môn hóa cao.

Gian hàng trải nghiệm bộ sản phẩm hàng tiêu dùng Vinachem tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Vinachem

Yên Chi