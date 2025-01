Vinachem đạt doanh thu 57.909 tỷ đồng năm 2024

Doanh thu của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tăng 3% so với kế hoạch và tăng 1% so với 2023.

Thông tin được Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025, diễn ra hôm 6/1. Theo báo cáo, doanh thu công ty mẹ đạt 1.450 tỷ đồng, tương đương 186% kế hoạch. Lợi nhuận cộng hợp toàn tập đoàn đạt 2.872 tỷ đồng, hoàn thành 118% kế hoạch.

Hội nghị diễn ra hôm 6/1 tại Hà Nội. Ảnh: Vinachem

Mảng sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 54.680 tỷ đồng, tăng 3% so với mục tiêu đầu năm và 10% so với năm trước. Tập đoàn đóng góp ngân sách nhà nước 2.116 tỷ đồng, vượt kế hoạch 24%. Tổng giá trị xuất nhập khẩu đạt 735 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực đầu tư, đạt 93% kế hoạch với nhiều dự án vượt tiến độ. Điển hình có dự án mở rộng nhà máy sản xuất lốp xe Radial của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng, hoàn thành trước sáu tháng. Dự án dây chuyền sản xuất chất khử trùng của công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì hoàn thành trước hai tháng.

Năm 2024, Vinachem được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm (2021-2025), ban hành quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản apatit đến năm 2050. Đồng thời, tập đoàn tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, mở rộng thị phần và nâng tầm thương hiệu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực của Vinachem khi ba năm liên tiếp (2022 đến 2024), doanh thu luôn tăng trưởng, đạt mức cao nhất trong lịch sử hình thành và phát triển. "Thành tích này là minh chứng cho sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức trong bối cảnh còn nhiều khó khăn", ông Hoàng Anh nói.

Ông Phùng Quang Hiệp - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vinachem

Đối với các hoạt động xã hội, tập đoàn cho biết hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng và gần 20 tấn hóa chất xử lý nước cho các địa phương chịu thiệt hại do bão Yagi. Vinachem cũng trao tặng mười lăm căn nhà tình nghĩa tại huyện Chư Sê, Gia Lai và duy trì các hoạt động hỗ trợ công nhân lao động.

Tiếp nối những thành quả của 2024, ông Phùng Quang Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem cho biết, bước sang 2025 đơn vị tập trung phát triển sản xuất bền vững gắn với chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường. Tập đoàn tập trung nghiên cứu khoa học công nghệ để sản xuất phân bón chất lượng cao và thân thiện môi trường.

Vinachem đặt mục tiêu đạt giá trị sản xuất công nghiệp 54.941 tỷ đồng, lợi nhuận cộng hợp 2.729 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Tập đoàn Hóa chất Việt Nam phát biểu. Ảnh: Vinachem

"Với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, tập đoàn Hóa chất Việt Nam kỳ vọng giữ đà tăng trưởng, khẳng định vị thế đầu tàu trong ngành hóa chất và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế đất nước", đại diện tập đoàn cho hay.

(Nguồn: Tập đoàn Hoá chất Việt Nam)