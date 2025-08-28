VinaCapital: Thị trường chứng khoán Việt không dành cho nhà đầu tư ngắn hạn

Thị trường chứng khoán Việt đòi hỏi nhà đầu tư theo đuổi chiến lược dài hạn để vượt qua biến động vĩ mô, chính sách và đặc thù của thị trường mới nổi, theo lãnh đạo VinaCapital.

Chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phục hồi với chỉ số VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm, giữa bối cảnh vĩ mô dần ổn định và niềm tin nhà đầu tư được cải thiện. Dòng tiền trong nước đang quay lại thị trường, tiến trình nâng hạng tiếp tục được đẩy mạnh và nhiều nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm điểm đến dài hạn tại các thị trường đầy tiềm năng tăng trưởng như Việt Nam.

Trước những tín hiệu tích cực từ dòng tiền, xu hướng nâng hạng thị trường và cải thiện niềm tin nhà đầu tư, bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital đã có buổi chia sẻ với VnExpress về chiến lược đầu tư hiệu quả.

Bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital. Ảnh: NVCC

- VN-Index đã tăng 9,2% trong tháng 7, theo bà đâu là những yếu tố thúc đẩy đà tăng này?

- Tháng 7 là giai đoạn sôi động của thị trường chứng khoán Việt Nam với đà tăng rộng khắp. Nhóm ngành tài chính dẫn đầu, tăng 11,8%, trong đó VPB và VIB lần lượt tăng 40% và 21%. Các mã chứng khoán như SSI, HCM, VCI cũng tăng mạnh.

Bên cạnh đó, khối ngoại đã quay lại mua ròng gần 326 triệu USD, chủ yếu vào nhóm ngân hàng và chứng khoán. Đây là tín hiệu quan trọng cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường Việt Nam.

- Bà nhận định ra sao về bức tranh kinh tế Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối năm nay?

- Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam vẫn tiếp tục đạt tăng trưởng kinh tế cao trong nửa sau năm nay. Mỹ đã giảm mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam xuống còn 20% từ mức 46% trước đó. Mức 20% gần như tương đồng với hầu hết các quốc gia khác, giúp Việt Nam duy trì được những lợi thế sẵn có trong xuất khẩu.

Cùng với việc Mỹ giảm thuế đối ứng, chỉ số quản trị mua hàng (PMI) của ngành sản xuất Việt Nam đã tăng lên 52,4 điểm trong tháng 7. Đây là lần đầu tiên sau 4 tháng, chỉ số này vượt trên mốc 50 điểm. Vào đầu tháng 8, Chính phủ đã ban hành nghị quyết phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3-8,5%. Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang duy trì tâm lý tích cực với kỳ vọng được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm 2025. Tăng trưởng kinh tế, kết quả kinh doanh tích cực của các doanh nghiệp niêm yết và triển vọng nâng hạng thị trường sẽ là những động lực cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

- Theo bà, những động lực nào góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm sáng đầu tư nổi bật tại châu Á?

- Tôi nhận thấy có ba điểm cốt lõi tạo nên sức hút của Việt Nam. Đầu tiên là khả năng được nâng hạng lên thị trường mới nổi có thể thu hút dòng vốn nước ngoài lớn. Thứ hai, kinh tế và lợi nhuận doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Thứ ba, chương trình cải cách "Đổi mới 2.0" của Chính phủ đang thúc đẩy sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, đồng thời đẩy nhanh quá trình phê duyệt các dự án hạ tầng và bất động sản, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế vững chắc trong dài hạn. Những yếu tố này kết hợp lại khiến Việt Nam trở thành một trong những câu chuyện đầu tư hấp dẫn nhất châu Á.

Thị trường chứng khoán Việt Nam là sự giao thoa giữa tốc độ tăng trưởng vượt bậc và môi trường pháp lý, văn hóa mang đậm bản sắc riêng. Nhà đầu tư cá nhân tại đây năng động, trong khi các cải cách liên tục diễn ra, tạo nên thị trường sôi động. Tuy nhiên, với độ mở cao của nền kinh tế, thị trường chứng khoán chịu tác động mạnh mẽ từ cả yếu tố vĩ mô lẫn vi mô, trong và ngoài nước. Để thành công tại thị trường Việt Nam, nhà đầu tư cần sự linh hoạt, am hiểu sâu sắc về các yếu tố địa phương và tính kiên định. VinaCapital tin rằng đây không phải là thị trường dành cho các nhà đầu tư ngắn hạn, mà là nơi dành cho chiến lược đầu tư kỷ luật và có chiều sâu.

- Năm nay đánh dấu 10 năm hoạt động của quỹ Forum One - VinaCapital Vietnam Fund (VVF). Dưới góc nhìn của một nhà quản lý quỹ dày dạn kinh nghiệm, bà có thể chia sẻ về những bài học đầu tư quan trọng?

- Quỹ Forum One - VinaCapital Vietnam Fund (VVF) là quỹ đầu tư UCITS dành cho nhà đầu tư quốc tế của VinaCapital. Chúng tôi xem cột mốc 10 năm của VVF là hành trình đáng nhớ. Từ khi ra mắt vào tháng 7/2015 đến nay, quỹ VVF đã đạt mức lợi nhuận tích lũy 161,5% tính theo USD, gần gấp đôi mức tăng 95,8% tính theo USD của VN-Index. Kết quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư giá trị, danh mục tập trung và kỷ luật quản lý rủi ro. Quỹ ưu tiên những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Những doanh nghiệp chất lượng, với nền tảng vững chắc thường mang lại giá trị bền vững theo thời gian. MBB và FPT là hai ví dụ tiêu biểu, khi quỹ duy trì tỷ trọng lớn trong suốt một thập niên qua. Cả hai mã trên đều có đà tăng trưởng ổn định về giá cổ phiếu, đồng thời duy trì mức lợi nhuận tích cực, cho thấy hiệu quả của chiến lược đầu tư dựa trên nền tảng cơ bản.

Thêm vào đó kiên định là không chạy theo tâm lý đầu cơ. Trên thị trường từng xuất hiện các mã cổ phiếu như FLC hay ROS tăng mạnh do hiệu ứng đám đông, nhưng nhanh chóng lao dốc khi thiếu nền tảng hỗ trợ. Kiên định với chiến lược đầu tư giá trị giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro trong các chu kỳ biến động.

- Ngoài việc lựa chọn cổ phiếu, quỹ cũng cần đánh giá theo chu kỳ ngành và yếu tố chính sách, quan điểm đầu tư của VVF ra sao?

Chu kỳ ngành ảnh hưởng lớn đến kết quả đầu tư, do đó chúng tôi ưu tiên các ngành có tính ổn định, nhưng vẫn tận dụng cơ hội từ những ngành có tính chu kỳ cao bằng cách đầu tư ở giai đoạn thị trường tạo đáy về nguồn cung, như trường hợp của VHC, QNS và HPG. Chúng tôi tăng tỷ trọng đầu tư khi tỷ suất lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp này ở mức thấp và thoái vốn khi tỷ suất đạt đỉnh, đúng với quy luật chu kỳ ngành, tối ưu hóa lợi nhuận một cách bền vững.

Yếu tố chính sách cũng được đánh giá cẩn trọng. Rủi ro chính sách là điều thường xuyên xảy ra ở các thị trường mới nổi trong đó có Việt Nam. Những thay đổi trong chính sách có thể dẫn tới tác động sâu và lâu dài với các doanh nghiệp hoạt động trong ngành. Đơn cử doanh số của SABECO có sự sụt giảm rõ rệt sau khi các quy định nghiêm ngặt về đồ uống có cồn được áp dụng. Nhận thấy tác động tiêu cực đến triển vọng dài hạn, chúng tôi đã quyết định thoái vốn sớm.

VVF cũng đặc biệt thận trọng với một số ngành nhạy cảm với chính sách ví dụ như ngành điện, bởi việc điều chỉnh giá bán điện và thay đổi thực thi hợp đồng mua bán có thể gây ảnh hưởng lớn đến định giá doanh nghiệp.

Hoàng Đan