VinaCapital: Lãi suất cho vay mua nhà đã đủ cao để hạn chế đầu cơ

Theo VinaCapital, lãi suất cho vay mua nhà cuối năm ngoái đã tăng lên 11%/năm - mức đủ để hạn chế hoạt động đầu cơ.

Nhận định này được VinaCapital - tập đoàn quản lý đầu tư hàng đầu tại Việt Nam nêu trong báo cáo Chiến lược 2026 vừa công bố.

Theo VinaCapital, giá bất động sản sơ cấp có thể được điều chỉnh giảm nhẹ trong năm nay sau đà tăng mạnh (hơn 30%) trong 2025 nhờ hai yếu tố chính. Thứ nhất là nguồn cung gia tăng khi các dự án mới lần lượt ra thị trường. Thứ hai, lãi suất cho vay mua nhà tăng 1 điểm phần trăm, lên khoảng 11% vào cuối 2025.

Công ty quản lý quỹ này đánh giá mức lãi suất trên "đủ cao để hạn chế hoạt động đầu cơ", nhưng vẫn nằm trong ngưỡng có thể chấp nhận đối với người mua nhà để ở.

VinaCapital giải thích thêm rằng nhiều nhà đầu tư thường áp dụng một ngưỡng tâm lý về lãi suất vay khoảng 1% mỗi tháng, tương ứng 12-13% một năm). Vì vậy, khi lãi suất vượt mức này, VinaCapital cho rằng họ sẽ có xu hướng thận trọng hơn và giảm các hoạt động mua bán bất động sản với mục đích lướt sóng.

Theo dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), năm ngoái, toàn thị trường ghi nhận khoảng 128.000 sản phẩm mở bán mới - cao nhất giai đoạn 2019-2025 và cũng tiệm cận đỉnh nguồn cung. Tuy nhiên, thị trường nhà ở vẫn mất cân đối khi phần lớn nguồn cung mới đến từ các dự án căn hộ cao cấp hoặc nhà thấp tầng có giá trị lớn. Trong đó, hơn 25% căn hộ mới có giá trên 100 triệu đồng mỗi m2.

Dù giá cao, nhiều dự án vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ tốt nhờ loạt thông tin tích cực về triển vọng kinh tế, hạ tầng trên nền tảng lãi suất được duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, VARS cũng nhận thấy thị trường có sự thay đổi từ cuối 2025, nhất là khi lãi suất có xu hướng tăng. "Áp lực tài chính bắt đầu bộc lộ rõ với nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao, kỳ vọng lướt sóng ngắn hạn", đơn vị này nêu.

Tương tự, VinaCapital đánh giá mức tăng nhẹ lãi suất cũng góp phần tạo ra tình trạng tồn kho ở mức vừa phải với một số chủ đầu tư. Theo ước tính của đội ngũ bất động sản tại VinaCapital, khoảng 30% số căn hộ mới mở bán gần đây chưa được tiêu thụ. "Mức tồn kho này không quá lớn, nhưng đủ kéo mặt bằng giá về mức người mua cuối sẵn sàng chấp nhận", công ty này cho hay.

Bất động sản khu Đông TP HCM, tháng 12/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tại phiên họp giữa tháng 1, Thủ tướng đã giao Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ, làm méo mó thị trường. Nhà điều hành cũng cần có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng rót vào địa ốc.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, đến cuối năm ngoái, tổng dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản khoảng 2 triệu tỷ đồng, tăng 28% trong một năm. Cơ quan này cũng khẳng định sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính kiểm soát chặt tín dụng bất động sản, xử lý các dòng vốn phục vụ đầu cơ, nhằm bảo đảm an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng.

Tuy nhiên, VARS cho rằng lãi suất tăng nhanh ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp phát triển dự án và người mua nhà ở thực. Vì vậy, Hội Môi giới đề xuất việc kiểm soát tín dụng bất động sản cần thực hiện theo hướng thận trọng, có chọn lọc bởi không chỉ thị trường địa ốc, mà cả nền kinh tế cũng có nguy cơ chịu ảnh hưởng tiêu cực.

VinaCapital cũng dự đoán việc kiểm soát tăng trưởng tín dụng với bất động sản không kéo dài sang nửa cuối 2026 khi xét đến lĩnh vực này là một trong ba động lực quan trọng mà Chính phủ có thể sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng GDP năm nay.

Với giả định môi trường vĩ mô ổn định trong nửa đầu năm, VinaCapital dự báo các ngân hàng sẽ trở lại đẩy mạnh cho vay với chủ đầu tư và mở rộng tín dụng bất động sản vào cuối năm. "Qua đó, thị trường bất động sản có thể phục hồi, dù khó xuất hiện một đợt tăng giá mạnh mới", công ty nêu trong báo cáo.

VinaCapital cũng cho biết thị trường bất động sản Việt Nam khác biệt đáng kể với Trung Quốc. Bởi tỷ lệ nhà trống tại Việt Nam dưới 5%, còn Trung Quốc hơn 25%. Theo đơn vị này, mức độ tăng giá nhà ở Việt Nam gần đây phản ánh tình trạng thiếu nguồn cung, thay vì xây dựng sản phẩm đầu cơ quá mức - đặc trưng cho bong bóng bất động sản Trung Quốc.

Anh Tú