VinaCapital hợp tác đầu tư với tập đoàn của Nhật Bản

Ryobi, tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản, sẽ hợp tác với VinaCapital trong lĩnh vực bất động sản và các cơ hội đầu tư khác ở Việt Nam.

Theo đó, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác đầu tư trong lĩnh vực bất động sản và các cơ hội đầu tư vào các công ty niêm yết, đầu tư mạo hiểm, cơ sở hạ tầng và năng lượng ở Việt Nam, nhờ sự kết nối của Phòng đối tác Nhật Bản và ngân hàng Aozora tại Việt Nam. Dự án tiềm năng cho việc hợp tác này là phát triển khu dân cư thấp tầng ở các khu vực vệ tinh xung quanh TP HCM được đầu tư bởi VinaLiving thuộc Tập đoàn VinaCapital.

Theo ông Toshiyuki Matsuda, Chủ tịch Tập đoàn Ryobi, hai bên đã hợp tác lần đầu tiên cách đây 10 năm bằng việc đầu tư vốn cổ phần và nhận kết quả tốt đẹp. Vào thời điểm đó, VinaCapital cũng giới thiệu với tập đoàn nhiều hoạt động đầu tư khác.

"Nếu trước đây đầu tư hết, Ryobi có thể gặt hái nhiều kết quả mỹ mãn. Nhưng tôi rất vui vì hai tập đoàn vẫn duy trì được sự tin tưởng và hiện đang có những cơ hội mới thú vị để hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở Việt Nam", ông Matsuda phát biểu tại buổi ký kết.

Lễ ký kết hợp tác giữa Ryobi và VinaCapital tại TP HCM. Ảnh: VinaCapital

Tập đoàn Ryobi được thành lập cách đây hơn 100 năm tại Okayama, Nhật Bản và khởi đầu là công ty phát triển đường sắt. Đến nay, tập đoàn có hơn 40 công ty trực thuộc hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng, bao gồm giao thông vận tải và du lịch, công nghệ thông tin, cung cấp các dịch vụ thiết yếu hàng ngày, phát triển đô thị, Logistics, phát triển khu dân cư và chăm sóc sức khỏe.

Năm 2015, Tập đoàn Ryobi thành lập Công ty Dịch vụ Phân phối Ryobi Việt Nam vận hành nhà kho đa năng lớn nhất Việt Nam tại khu công nghệ cao Sài Gòn. Bên cạnh đó, Ryobi mở rộng hỗ trợ kinh tế Việt Nam thông qua các khoản đầu tư chiến lược vào các công ty Việt Nam, đặc biệt là các công ty hoạt động trong lĩnh vực logistic.

Chia sẻ về quyết định đầu tư tại Việt Nam, ông Toshiyuki Tamura, Giám đốc điều hành Công ty Đầu tư Casco thuộc Tập đoàn Ryobi cho biết, tập đoàn đã tham gia vào nhiều dự án bất động sản ở Nhật Bản nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm cho các dự án ở nước ngoài. Vì vậy, Ryobi đã đưa ra quyết định đầu tư là nhờ vào sự hỗ trợ tận tình từ VinaCapital, một trong những tập đoàn đáng tin cậy nhất ở Việt Nam.

"Việt Nam là một thị trường đầy hứa hẹn tiếp tục phát triển và chúng tôi mong muốn có nhiều sự hợp tác hơn nữa với VinaCapital trong tương lai", ông Tamura chia sẻ

Về phía VinaCapital, ông Brook Taylor, Giám đốc điều hành Tập đoàn VinaCapital nhận định, Việt Nam là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất thế giới, tiếp tục mang những cơ hội đầu tư hấp dẫn ở các lĩnh vực từ bất động sản, năng lượng tái tạo đến logistic và công nghệ thông tin.

"Tôi rất vinh dự khi Ryobi một lần nữa chọn VinaCapital là đối tác để mở rộng sự hiện diện tại thị trường này", ông Taylor chia sẻ.

Khu đô thị phía Nam được cho là một trong những đầu tàu thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Việc xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng như mở rộng các tuyến đường huyết mạch và cao tốc làm tăng khả năng tiếp cận và phát triển cho các khu vực bên ngoài thành phố. Điều này làm gia tăng nhu cầu về nhà ở và khu kinh doanh thương mại ở các thành phố vệ tinh dự kiến sẽ phát triển nhanh chóng khi có nhiều doanh nghiệp đặt văn phòng và hoạt động ở những nơi này.

Trong đó, VinaLiving là đơn vị tiên phong trong việc phát triển thành công các dự án nhà ở cao cấp dành cho tầng lớp trung lưu ở Việt Nam. Điển hình là dự án Nine South ở Nhà Bè, The Garland ở quận 9, Azura, The Ocean Villas ở Đà Nẵng và Quy Nhơn,...

Theo ông Đỗ Chí Hiếu, Chủ tịch VinaLiving, sự phát triển các khu vực tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. VinaLiving cũng đã khảo sát một số dự án tại các khu vực đang và sẽ phát triển này.

"Chúng tôi rất hào hứng bởi tiềm năng hợp tác với Ryobi là một tập đoàn hàng đầu có bề dày thành tích trong việc phát triển nhà ở tại Nhật Bản", ông Hiếu cho biết.

Tuấn Lâm