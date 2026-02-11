VinaCapital đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, năng lượng xanh

VinaCapital ký loạt thỏa thuận phát triển năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ điện và trung tâm dữ liệu tại TP HCM, nghiên cứu quỹ tài sản số hỗ trợ kinh tế số.

Trong đó, doanh nghiệp ký thỏa thuận hợp tác với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM (SHTP) nhằm xây dựng nền tảng năng lượng xanh và hạ tầng bền vững, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư và năng lực cạnh tranh dài hạn của Khu Công nghệ cao TP HCM. Lễ ký kết thuộc khuôn khổ Hội nghị "Xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và trung tâm dữ liệu lớn góp phần đột phá xây dựng đô thị thông minh, phát triển trung tâm tài chính quốc tế", do Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM tổ chức ngày 9/2.

Đơn vị ký thỏa thuận hợp tác với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM. Ảnh: NH

Theo thỏa thuận, hai bên phối hợp triển khai các giải pháp năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để đảm bảo nguồn điện ổn định, chất lượng cao cho các nhà máy sản xuất chip, bán dẫn và trung tâm dữ liệu. Trong đó, VinaCapital sẽ tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong SHTP tiếp cận cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), hướng tới mục tiêu 100% doanh nghiệp trong khu được sử dụng điện xanh. Ngoài ra, hợp tác này còn tập trung phát triển hạ tầng làm mát và quản lý nhiệt hiệu suất cao, yếu tố quan trọng đối với các trung tâm dữ liệu quy mô lớn vốn tiêu thụ năng lượng khổng lồ. Việc tối ưu hóa hệ thống này giúp giảm chi phí vận hành, cắt giảm đáng kể phát thải carbon, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường.

Ông Brook Taylor, Tổng giám đốc Điều hành VinaCapital, cho biết trong hơn hai thập niên qua, đơn vị có nhiều hoạt động đồng hành cùng quá trình phát triển của Việt Nam thông qua việc kết nối dòng vốn quốc tế dài hạn, các nhà đầu tư chiến lược và những chuẩn mực toàn cầu. Theo ông, thỏa thuận hợp tác với SHTP là bước đi quan trọng, thể hiện rõ định hướng và cam kết dài hạn của VinaCapital trong việc phát triển các nền tảng đầu tư về hạ tầng số, năng lượng xanh. Những nỗ lực này hướng tới xây dựng hệ sinh thái hạ tầng bền vững, phục vụ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trong năm qua, công ty cũng phối hợp các đối tác FPT và Việt Thái để thúc đẩy triển khai các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại TP HCM, với sự hỗ trợ từ lãnh đạo thành phố lẫn cơ quan chức năng. Đại diện VinaCapital cho biết, đơn vị sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng chính quyền địa phương, các đối tác quốc tế và doanh nghiệp trong nước nhằm đóng góp cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nền kinh tế.

Cũng tại hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM và VinaCapital, đại diện cho liên danh nhà đầu tư FPT - VinaCapital - Việt Thái, ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Dự án dự kiến được vận hành bởi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu thế giới, gắn với việc hình thành khu phức hợp sáng tạo, đổi mới và công nghệ tại TP HCM. Sự kiện được xem là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của hệ sinh thái công nghệ và tài chính số.

Bên cạnh đó, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với liên danh VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu để nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ Đầu tư Tài sản số TP HCM (HCMC Digital Asset Fund). Quỹ được định hướng trở thành nguồn vốn kiến tạo thị trường, góp phần hình thành trung tâm on-chain quy mô khu vực trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế TP HCM, với lộ trình huy động và triển khai vốn theo từng giai đoạn. Chuỗi thỏa thuận này cho thấy cam kết của VinaCapital trong việc đồng hành cùng TP HCM phát triển hạ tầng công nghệ số theo tiêu chuẩn quốc tế, qua đó tạo nền tảng thu hút các tổ chức tài chính, doanh nghiệp fintech và tập đoàn công nghệ toàn cầu trong thời gian tới.

Hoàng Đan