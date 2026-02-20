VinaCapital: Chứng khoán 2026 nhiều động lực tăng trưởng

Thị trường chứng khoán 2026 được hỗ trợ bởi triển vọng nâng hạng, làn sóng IPO, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và định giá hợp lý, theo Phó tổng giám đốc VinaCapital.

Năm 2026 được xem là giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ vận động mới khi nhiều yếu tố nền tảng đang dần hội tụ. Bối cảnh này vừa mở ra cơ hội, vừa đòi hỏi nhà đầu tư phải chú trọng hơn vào khả năng chọn lọc cổ phiếu thay vì chạy theo diễn biến của chỉ số. Xung quanh triển vọng này, bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, đã đưa ra những nhận định về cơ hội và các điểm cần lưu ý trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital. Ảnh: Nguyễn Hà

- Thị trường chứng khoán Việt Nam đang được đánh giá có định giá hợp lý so với triển vọng lợi nhuận, theo bà, cơ hội đầu tư hấp dẫn đang nằm ở những nhóm ngành nào?

- Theo số liệu dự báo của chúng tôi đối với khoảng 110 doanh nghiệp niêm yết, chiếm 94% vốn hóa toàn thị trường, tại thời điểm cuối tháng 1, thị trường chứng khoán Việt Nam đang giao dịch ở mức P/E dự phóng 13,6 lần cho năm 2026. Tuy nhiên, mức định giá này chịu tác động đáng kể từ nhóm cổ phiếu thuộc Tập đoàn Vingroup, khi nhóm này tăng mạnh và đóng góp gần 70% mức tăng của VN-Index trong năm 2025. Nếu loại trừ yếu tố này, P/E dự phóng của thị trường giảm còn khoảng 11,9 lần. Trong khi đó, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng khoảng 18-20% trong giai đoạn 2026-2027. Xét trên tương quan giữa định giá và tăng trưởng, phần lớn cổ phiếu vẫn đang ở mức được đánh giá là hấp dẫn.

Về cơ hội đầu tư theo ngành, nhóm ngân hàng và tài chính tiếp tục được chú ý nhờ quy mô vốn hóa lớn và tỷ trọng cao trong chỉ số. Nhiều cổ phiếu trong ngành hiện giao dịch dưới mức trung bình lịch sử về P/B và P/E, trong khi ROE duy trì ở mức cao và lợi nhuận ghi nhận tăng trưởng hai chữ số. Trong bối cảnh tín dụng được định hướng nhiều hơn vào sản xuất, hạ tầng và tiêu dùng, chất lượng tăng trưởng của ngành được kỳ vọng sẽ cải thiện.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực công nghiệp, vật liệu, khu công nghiệp và logistics được xem là nhóm hưởng lợi trực tiếp từ đẩy mạnh đầu tư công và mở rộng hạ tầng. Dù lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp đã tăng đáng kể, mặt bằng giá cổ phiếu vẫn chưa thể hiện đầy đủ triển vọng. Định giá nhóm khu công nghiệp hiện ở mức tương đối thấp do giá chưa phục hồi mạnh kể từ tháng 4/2025. Tuy vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, ngành hàng tiêu dùng và bán lẻ cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp vượt kỳ vọng trong năm 2025, trong khi nhu cầu tiêu dùng nội địa đang phục hồi. Các doanh nghiệp đầu ngành tiếp tục mở rộng thị phần, cải thiện biên lợi nhuận và tăng cường ứng dụng công nghệ trong vận hành. Đây được xem là nhóm có nền tảng tăng trưởng mang tính cấu trúc trong trung và dài hạn.

- Trong bối cảnh VN-Index có năm tăng mạnh, thị trường phân hóa, VinaCapital có chiến lược đầu tư như thế nào trong thời gian tới?

- Triết lý đầu tư của chúng tôi là tập trung vào tăng trưởng dài hạn thông qua việc lựa chọn các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, khả năng phát triển bền vững và mức định giá hợp lý. Trong dài hạn, giá cổ phiếu sẽ phản ánh giá trị thực của doanh nghiệp, vì vậy kỷ luật trong lựa chọn và định giá được xem là yếu tố quan trọng để tạo ra hiệu quả đầu tư.

Trong bối cảnh thị trường phân hóa và biến động, chiến lược của VinaCapital vẫn được duy trì nhất quán theo hướng kết hợp giữa tăng trưởng và kỷ luật định giá. Thay vì theo đuổi những cổ phiếu đã tăng mạnh, chúng tôi tập trung tìm kiếm các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững, quản trị tốt và triển vọng tăng trưởng 3-5 năm rõ ràng, nhưng giá cổ phiếu chưa phản ánh đầy đủ tiềm năng.

Danh mục sẽ tiếp tục được xây dựng theo hướng tập trung, khoảng 25-30 cổ phiếu, dựa trên phân tích từ dưới lên (bottom-up). Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực hàng tiêu dùng, bán lẻ, tài chính - ngân hàng, các doanh nghiệp hưởng lợi từ các dự án đầu tư lớn, doanh nghiệp áp dụng hàm lượng công nghệ cao, đồng thời duy trì kỷ luật không mua doanh nghiệp bị định giá quá cao hoặc thiếu minh bạch.

Chúng tôi tin rằng ở bất cứ điều kiện thị trường nào, lợi thế về hiệu quả đầu tư trong dài hạn sẽ thuộc về nhà đầu tư có quy trình rõ ràng, tầm nhìn chiến lược và khả năng quản trị rủi ro. Mục tiêu của VinaCapital không phải là "đuổi theo chỉ số" trong ngắn hạn, mà là tạo ra hiệu quả đầu tư bền vững cho nhà đầu tư trong dài hạn.

- Theo bà, kết quả thực tế của các quỹ do VinaCapital quản lý trong những năm gần đây ra sao, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh?

- Trong giai đoạn 5 năm tính đến cuối tháng 1, hai quỹ cổ phiếu lâu đời nhất của chúng tôi là VinaCapital-VESAF và VinaCapital-VEOF ghi nhận mức lợi nhuận kép bình quân lần lượt 18,3% và 17,8% mỗi năm, cao hơn mức 11,6% trên năm của VN-Index trong cùng kỳ. Với tốc độ tăng trưởng này, giá trị tài sản của nhà đầu tư gắn bó với hai quỹ trong 5 năm đã tăng khoảng 2,3 lần.

Bên cạnh hiệu quả sinh lời, các quỹ cũng duy trì mức độ rủi ro điều chỉnh ở ngưỡng tích cực. Chỉ số Sharpe Ratio đạt khoảng 0,8, so với 0,5 của VN-Index, cho thấy hiệu quả đầu tư trên mỗi đơn vị rủi ro cao hơn so với thị trường chung.

Đối với nhóm nhà đầu tư thận trọng, quỹ cân bằng VinaCapital-VIBF với tỷ trọng phân bổ khoảng 50% cổ phiếu và 50% tài sản thu nhập cố định, đạt lợi nhuận kép bình quân 12,9% mỗi năm trong 5 năm, vượt mức 8,4% của chỉ số tham chiếu. Các kết quả này thể hiện hiệu quả của chiến lược đầu tư kỷ luật và định hướng dài hạn, đồng thời cho thấy vai trò của quản trị rủi ro trong việc hỗ trợ nhà đầu tư duy trì hiệu quả danh mục qua những giai đoạn thị trường biến động.

(Nguồn: VC)