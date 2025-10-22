Vina Foam phát triển sản phẩm thang leo tự hạ thoát nạn

Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam sản xuất thang leo tự hạ thoát nạn dành cho nhà phố, hướng đến giải pháp an toàn trong phòng cháy, chữa cháy, phù hợp không gian đô thị.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP HCM, nhiều nhà phố trong ngõ nhỏ được xây dựng kiên cố với tường gạch, cửa sắt và khung chắn. Cấu trúc này giúp tăng an ninh nhưng lại gây khó khăn khi xảy ra hỏa hoạn, do thiếu lối thoát thứ hai.

Phần lớn các ngôi nhà có diện tích hẹp, tường kề tường, tầng trệt thường dùng làm cửa hàng, các tầng trên là nơi ở. Việc gia cố thêm khung sắt và khóa khiến căn nhà trở nên kín, hạn chế khả năng thoát hiểm khi sự cố xảy ra. Trong nhiều trường hợp, tầng trệt, nơi thường phát sinh nguồn lửa, lại là lối ra duy nhất. Khi cháy nổ xảy ra, xe cứu hỏa khó tiếp cận, còn thang cứu hộ không thể vươn vào ngõ sâu.

Đại diện Vina Foam Việt Nam cho biết, sự thiếu vắng lối thoát thay thế khiến nguy cơ thương vong tăng cao trong những phút khẩn cấp. Nhiều vụ cháy xảy ra trong khu dân cư nhỏ hẹp đã cho thấy sự cần thiết của việc trang bị thiết bị thoát hiểm phù hợp với đặc thù nhà phố Việt Nam. Từ thực tế đó, một số doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu nghiên cứu các giải pháp thoát nạn dành riêng cho không gian hẹp, trong đó có dòng thang leo tự hạ do Vina Foam Việt Nam phát triển.

Sản phẩm được thiết kế nhỏ gọn, gắn cố định bên ngoài tường nhà, không sử dụng điện và không chiếm diện tích sinh hoạt. Khi kích hoạt, thang tự hạ dọc theo tường, tạo lối thoát trực tiếp xuống đất. Cấu trúc bằng hợp kim nhôm anodized giúp thiết bị nhẹ, bền, chịu được thời tiết, có thể gấp gọn khi không sử dụng, đảm bảo cả an toàn lẫn thẩm mỹ cho nhà phố.

Đại diện Vina Foam nhấn mạnh, mục tiêu của doanh nghiệp là mang đến những sản phẩm vừa hỗ trợ phòng cháy chữa cháy, vừa nâng cao ý thức cộng đồng về an toàn sinh mạng. "Chúng tôi mong mỗi ngôi nhà đều có thêm một cơ hội sống, dù chỉ là một lối thoát nhỏ", đại diện nói.

Thực tế cho thấy, hỏa hoạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, việc chuẩn bị sẵn lối thoát nạn dù đơn giản vẫn có thể tạo nên khác biệt trong tình huống khẩn cấp. Khi mỗi gia đình chủ động hơn trong việc trang bị thiết bị an toàn, những con ngõ, khu phố đông đúc sẽ bớt rủi ro hơn trước các sự cố cháy nổ.

