Vin Diesel trở lại với vai Riddick

Tài tử Vin Diesel sẽ trở lại với vai chính trong phần phim mới thuộc thương hiệu hành động "Riddick" sau 10 năm.

Ngày 11/2, trang AV Club xác nhận phần bốn thương hiệu Riddick đang trong quá trình sản xuất. Vin Diesel và đạo diễn David Twohy đạt thỏa thuận hợp tác và cùng tham gia dự án. Hai người từng cùng nhau sản xuất ba tập phim trước. Twohy cũng trực tiếp viết kịch bản.

Vin Diesel tái xuất vai Riddick sau 10 năm. Ảnh: IMDb

Trong phần thứ tư - hiện được đặt tên Riddick: Furya, nhân vật chính của Diesel sẽ trở về hành tinh quê hương. Anh không còn nhiều trí nhớ về vùng đất này. Đồng thời, Riddick cũng lo sợ nơi đây đã bị các Necromonger phá hủy. Tuy nhiên, anh gặp một nhóm người Furyans đang chiến đấu nhằm tìm cách sống sót trước kẻ thù. Một vài trong số đó có nhiều điểm giống Riddick hơn cả sự tưởng tượng của anh.

Trailer "Riddick" Trailer "Riddick" (2013). Video: CGV

Đạo diễn Twhoy nói về dự án: "Sự hợp tác giữa tôi với Vin đã kéo dài 20 năm, kết quả là ba bộ phim, hai trò chơi điện tử và nhiều chương trình truyền hình ra đời. Bộ phim điện ảnh tới sẽ chứng kiến sự trở lại thế giới quê hương của Riddick, nơi cuối cùng chúng ta có thể khám phá nguồn gốc của nhân vật".

Diesel tiếp tục là một trong những ngôi sao hành động ăn khách nhất của Hollywood. Anh đóng chính loạt phim Fast and Furious, lồng tiếng cho nhân vật Groot của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Một số dự án nổi bật khác của anh bao gồm xXx, Bloodshot. Ngoài Riddick: Furya, diễn viên sẽ xuất hiện trong nhiều bom tấn như Fast X , Guardians of the Galaxy Vol.3 hay ARK: The Animated Series.

Đạt Phan