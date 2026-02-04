Villa hướng tây giảm nóng nhờ dành nửa khu đất cho sân vườn

Căn villa hai tầng tại Quảng Ngãi thuộc sở hữu của gia đình 4 thành viên, được xây dựng trên khu đất 20 x 20 m. Tổng thể công trình chia đều cho hai phần, gồm khối nhà ở và sân vườn, mỗi khu vực có diện tích 10 x 20 m. Cách phân bổ này giúp đảm bảo mật độ xây dựng vừa phải, đồng thời tạo khoảng đệm xanh bao quanh không gian ở.
Công trình hướng đến sự cân bằng giữa kiến trúc và cảnh quan. Trong đó, sân vườn và các giải pháp che nắng đóng vai trò quan trọng trong cải thiện chất lượng sống tại khu vực có khí hậu nắng nóng.
Căn nhà được thiết kế mở để đón gió và ánh sáng tự nhiên. Hệ cửa kính lớn ở mặt tiền giúp tăng khả năng kết nối trong - ngoài, mở rộng tầm nhìn và hỗ trợ thông gió chéo.
Với đặc thù nhà hướng tây, kiến trúc sư bố trí hệ lam gỗ tại tầng 2, kết hợp khoảng lùi ban công nhằm giảm bức xạ nhiệt trực tiếp vào buổi chiều.
Khu vườn rộng bao quanh nhà là nơi trẻ nhỏ vui chơi, vận động ngoài trời, đồng thời góp phần điều hòa vi khí hậu cho toàn bộ công trình. Các lối đi, mảng cỏ và cây xanh được bố trí xen kẽ, duy trì sự liên tục giữa các khu vực sử dụng.
Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng gam màu trung tính, chủ đạo là xám nhạt. Bố cục công năng liên thông giữa phòng khách, bếp và khu ăn giúp tăng cảm giác rộng rãi, đồng thời tạo sự kết nối trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình 4 thành viên.
Nội thất được sắp xếp theo hướng gọn gàng, ưu tiên lối giao thông rõ ràng và thuận tiện sử dụng.
Khu bếp được bố trí theo dạng chữ L kết hợp bàn đảo trung tâm, sử dụng hệ tủ gỗ tông nâu sậm, mặt đá sáng màu. Cửa sổ ngang đặt thấp giúp lấy sáng tự nhiên, tăng thông thoáng và kết nối với mảng xanh bên ngoài.
Khu bàn ăn đặt cạnh cửa kính lớn, sử dụng rèm hai lớp để điều tiết ánh sáng tự nhiên, tăng cảm giác thoáng và duy trì sự riêng tư khi cần.
Tại tầng 2, các phòng ngủ được bố trí lùi vào phía trong, kết hợp hệ lam chắn nắng và ban công để giảm tác động của nắng hướng tây. Giải pháp này giúp không gian nghỉ ngơi duy trì sự mát mẻ, hạn chế tình trạng tích nhiệt vào cuối ngày.
Hệ cửa và vách kính tiếp tục được sử dụng ở các phòng ngủ nhằm mở rộng tầm nhìn và tăng khả năng lấy sáng, gió. Mỗi phòng được thiết kế dựa trên nhu cầu sử dụng riêng của từng thành viên, đảm bảo tính riêng tư mà vẫn thống nhất về tổng thể.
Các không gian phụ trợ như khu vệ sinh cũng được chú trọng lấy sáng tự nhiên, kết hợp vật liệu và màu sắc trung tính để duy trì cảm giác thông thoáng, sạch sẽ.
Ngôi nhà lên đèn vào buổi tối với hệ chiếu sáng được bố trí tiết chế, làm nổi bật hình khối kiến trúc và các lớp không gian mặt tiền.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế, thi công: SBS HOUSE