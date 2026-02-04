Villa hướng tây giảm nóng nhờ dành nửa khu đất cho sân vườn

Căn nhà được thiết kế mở để đón gió và ánh sáng tự nhiên. Hệ cửa kính lớn ở mặt tiền giúp tăng khả năng kết nối trong - ngoài, mở rộng tầm nhìn và hỗ trợ thông gió chéo.

Với đặc thù nhà hướng tây, kiến trúc sư bố trí hệ lam gỗ tại tầng 2, kết hợp khoảng lùi ban công nhằm giảm bức xạ nhiệt trực tiếp vào buổi chiều.