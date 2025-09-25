Villa 113 m2 giữa làng quê hòa mình với thiên nhiên

Căn villa tại Uất Lâm, phường Hòa Hiệp, Đăk Lăk, được xây dựng và hoàn thành năm 2024. Uất Lâm là vùng quê với một bên giáp biển, phần còn lại giáp đồng lúa, ngăn cách bởi rừng dương.

Công trình với diện tích 113 m2 được bố trí hai phòng ngủ, không gian sinh hoạt chung liên thông, sân vườn bao quanh và hồ bơi ngoài trời. Chủ nhà là anh Matteo Ciapparelli và chị Châu Kim Thùy. Anh Matteo Ciapparelli, người Ý, đã có kinh nghiệm phát triển các mô hình lưu trú tại nhiều quốc gia.

Ý tưởng thiết kế căn villa ở Phú Yên xuất phát từ mong muốn tạo một không gian sống hiện đại nhưng vẫn gắn bó với thiên nhiên, nơi gia chủ có thể tận hưởng vẻ đẹp biển và đồng quê Việt Nam. Ngôi nhà là nơi nghỉ dưỡng, với thiết kế kiến trúc hiện đại dung hòa cùng thiên nhiên và đời sống nông thôn.