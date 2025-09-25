Villa 113 m2 giữa làng quê hòa mình với thiên nhiên

Căn villa tại Uất Lâm, phường Hòa Hiệp, Đăk Lăk, được xây dựng và hoàn thành năm 2024. Uất Lâm là vùng quê với một bên giáp biển, phần còn lại giáp đồng lúa, ngăn cách bởi rừng dương.
Công trình với diện tích 113 m2 được bố trí hai phòng ngủ, không gian sinh hoạt chung liên thông, sân vườn bao quanh và hồ bơi ngoài trời. Chủ nhà là anh Matteo Ciapparelli và chị Châu Kim Thùy. Anh Matteo Ciapparelli, người Ý, đã có kinh nghiệm phát triển các mô hình lưu trú tại nhiều quốc gia.
Ý tưởng thiết kế căn villa ở Phú Yên xuất phát từ mong muốn tạo một không gian sống hiện đại nhưng vẫn gắn bó với thiên nhiên, nơi gia chủ có thể tận hưởng vẻ đẹp biển và đồng quê Việt Nam. Ngôi nhà là nơi nghỉ dưỡng, với thiết kế kiến trúc hiện đại dung hòa cùng thiên nhiên và đời sống nông thôn.
Căn villa tại Uất Lâm, phường Hòa Hiệp, Đăk Lăk, được xây dựng và hoàn thành năm 2024. Uất Lâm là vùng quê với một bên giáp biển, phần còn lại giáp đồng lúa, ngăn cách bởi rừng dương.
Công trình với diện tích 113 m2 được bố trí hai phòng ngủ, không gian sinh hoạt chung liên thông, sân vườn bao quanh và hồ bơi ngoài trời. Chủ nhà là anh Matteo Ciapparelli và chị Châu Kim Thùy. Anh Matteo Ciapparelli, người Ý, đã có kinh nghiệm phát triển các mô hình lưu trú tại nhiều quốc gia.
Ý tưởng thiết kế căn villa ở Phú Yên xuất phát từ mong muốn tạo một không gian sống hiện đại nhưng vẫn gắn bó với thiên nhiên, nơi gia chủ có thể tận hưởng vẻ đẹp biển và đồng quê Việt Nam. Ngôi nhà là nơi nghỉ dưỡng, với thiết kế kiến trúc hiện đại dung hòa cùng thiên nhiên và đời sống nông thôn.
Nhà được thiết kế theo phong cách mở, tạo tối đa kết nối trong và ngoài. Phần thô của công trình tận dụng tài nguyên sẵn có như sỏi, đá ở địa phương, nội thất gỗ như giường, bếp, bàn ghế... được đặt làm tại các xưởng trong vùng.
Một số hạng mục cần kỹ thuật đặc thù như sàn, tường, hồ bơi được thi công bởi các đơn vị ở TP HCM và Hà Nội.
Nhà được thiết kế theo phong cách mở, tạo tối đa kết nối trong và ngoài. Phần thô của công trình tận dụng tài nguyên sẵn có như sỏi, đá ở địa phương, nội thất gỗ như giường, bếp, bàn ghế... được đặt làm tại các xưởng trong vùng.
Một số hạng mục cần kỹ thuật đặc thù như sàn, tường, hồ bơi được thi công bởi các đơn vị ở TP HCM và Hà Nội.
Ngôi nhà cách biển 2 km, không bị ảnh hưởng bởi muối mặn nhưng chịu độ ẩm cao và gió lớn vào mùa đông. Một số vị trí nhà bị thấm trong năm đầu đã được xử lý bảo hành. Sau khi ở một năm gia chủ hiểu căn nhà hơn, mọi thứ dần ổn định.
Mùa hè, hồ bơi với nước được lấy nguồn giếng khoan trở thành nơi giải nhiệt, rèn luyện sức khỏe. Khu vực hồ bơi đặt sát phòng khách, vừa làm điểm nhấn cảnh quan vừa tăng giá trị nghỉ dưỡng tại gia. Xung quanh hồ bơi được bao quanh bởi cây xanh, tạo cảm giác như ốc đảo nhiệt đới trong sân vườn.
Gia chủ cho biết, ở vùng quê, côn trùng là chuyện bình thường, chỉ cần tránh những loài gây hại, còn lại xử lý bằng giải pháp sinh học tự nhiên, hạn chế hóa chất tối thiểu.
Ngôi nhà cách biển 2 km, không bị ảnh hưởng bởi muối mặn nhưng chịu độ ẩm cao và gió lớn vào mùa đông. Một số vị trí nhà bị thấm trong năm đầu đã được xử lý bảo hành. Sau khi ở một năm gia chủ hiểu căn nhà hơn, mọi thứ dần ổn định.
Mùa hè, hồ bơi với nước được lấy nguồn giếng khoan trở thành nơi giải nhiệt, rèn luyện sức khỏe. Khu vực hồ bơi đặt sát phòng khách, vừa làm điểm nhấn cảnh quan vừa tăng giá trị nghỉ dưỡng tại gia. Xung quanh hồ bơi được bao quanh bởi cây xanh, tạo cảm giác như ốc đảo nhiệt đới trong sân vườn.
Gia chủ cho biết, ở vùng quê, côn trùng là chuyện bình thường, chỉ cần tránh những loài gây hại, còn lại xử lý bằng giải pháp sinh học tự nhiên, hạn chế hóa chất tối thiểu.
Cửa cổng hình tròn sử dụng chất liệu gỗ kết hợp khung vách bê tông trắng, tạo điểm nhấn hình học đơn giản, dẫn lối vào không gian xanh bên trong.
Cửa cổng hình tròn sử dụng chất liệu gỗ kết hợp khung vách bê tông trắng, tạo điểm nhấn hình học đơn giản, dẫn lối vào không gian xanh bên trong.
Ban công phòng ngủ sử dụng lan can kính trong suốt để giữ tầm nhìn thoáng.
Ban công phòng ngủ sử dụng lan can kính trong suốt để giữ tầm nhìn thoáng.
Bên trong phòng ngủ với giường gỗ treo rèm, điểm xuyết cây xanh trong nhà, tạo không gian nghỉ ngơi mộc mạc và yên tĩnh. Đồ vải trong nhà chủ yếu sử dụng chất liệu linen, được may đo tại địa phương theo đặt hàng riêng.
Bên trong phòng ngủ với giường gỗ treo rèm, điểm xuyết cây xanh trong nhà, tạo không gian nghỉ ngơi mộc mạc và yên tĩnh. Đồ vải trong nhà chủ yếu sử dụng chất liệu linen, được may đo tại địa phương theo đặt hàng riêng.
Phòng khách và bếp liên thông, có nhiều cửa sổ giúp lấy sáng và đối lưu khí tự nhiên. Gia chủ lựa chọn nội thất mây tre, tường và sàn màu trung tính, nhấn bằng cửa gỗ tròn, vòm cong gợi cảm hứng Địa Trung Hải.
Phòng khách và bếp liên thông, có nhiều cửa sổ giúp lấy sáng và đối lưu khí tự nhiên. Gia chủ lựa chọn nội thất mây tre, tường và sàn màu trung tính, nhấn bằng cửa gỗ tròn, vòm cong gợi cảm hứng Địa Trung Hải.
Góc ngồi thư giãn với ghế mây đặt cạnh cửa kính, tầm nhìn trải rộng ra hồ bơi và vườn cây xanh bên ngoài. Chủ nhà cho rằng ngôi nhà là nơi ở, không gian nuôi dưỡng tâm hồn, gắn bó con người với thiên nhiên.
Góc ngồi thư giãn với ghế mây đặt cạnh cửa kính, tầm nhìn trải rộng ra hồ bơi và vườn cây xanh bên ngoài. Chủ nhà cho rằng ngôi nhà là nơi ở, không gian nuôi dưỡng tâm hồn, gắn bó con người với thiên nhiên.
Khu bếp dài với đảo bàn ăn nhỏ, tích hợp hệ tủ lớn bằng gỗ, bố trí gọn gàng và kết nối trực tiếp với sân sau qua cửa vòm.
Khu bếp dài với đảo bàn ăn nhỏ, tích hợp hệ tủ lớn bằng gỗ, bố trí gọn gàng và kết nối trực tiếp với sân sau qua cửa vòm.
Phòng tắm tối giản với cửa sổ lớn, mở ra tầm nhìn đồng lúa và hàng cây dừa.
Phòng tắm tối giản với cửa sổ lớn, mở ra tầm nhìn đồng lúa và hàng cây dừa.
Sân thượng bố trí ghế mây, bàn trà và bồn cây liền tường, mở ra tầm nhìn thôn quê.
Sân thượng bố trí ghế mây, bàn trà và bồn cây liền tường, mở ra tầm nhìn thôn quê.
Bích Phương
Kiến trúc sư: Nguyễn Thanh Bảo Vương
Ảnh: Nhân vật cung cấp