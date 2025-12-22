Vikki ra mắt gói vay 10.000 tỷ cho khách hàng vùng lũ

Vikki triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng cho người dân vùng bão lũ, gồm ưu đãi lãi suất, hạn mức đến 100% nhu cầu vốn, từ nay đến 31/3/2026.

Theo đại diện ngân hàng, chương trình hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ khôi phục sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống. Gói tín dụng có thời hạn vay linh hoạt đến 6 tháng, hạn mức tài trợ tối đa 100% nhu cầu vốn.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, Vikki áp dụng mức giảm lãi suất đến 1,5% mỗi năm cho các khoản vay mới. Doanh nghiệp mới được giảm đến 1% một năm, trong khi các khoản vay hiện hữu còn dư nợ được áp dụng mức giảm tối đa 0,5% trên năm.

Khách hàng giao dịch tại ngân hàng. Ảnh: Vikki

Cùng với đó, nhà băng miễn toàn bộ phí chuyển tiền trong nước, bao gồm chuyển khoản nội bộ, liên ngân hàng, phí tra soát và hủy lệnh. Khách hàng doanh nghiệp cũng được sử dụng miễn phí các gói dịch vụ ngân hàng điện tử (Basic, Silver, Gold)... trong thời gian ưu đãi.

Với khách hàng cá nhân, các khoản vay có tài sản bảo đảm được giảm lãi suất tối đa 1,5% trong 6 tháng đối với mục đích tiêu dùng phục vụ đời sống, tối đa 1% trong 6 tháng đối với mục đích sản xuất, kinh doanh. Riêng các khoản vay tín chấp dành cho phụ nữ được áp dụng lãi suất từ 8% mỗi năm. Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với kỳ hạn từ 6 tháng được cộng thêm 0,3% một năm, có cơ hội nhận quà tặng theo chương trình dành cho khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai.

Song song gói tín dụng, Vikki triển khai thêm các ưu đãi với thẻ tín dụng VikkiGo+, giúp khách hàng cá nhân có thêm công cụ tài chính hữu ích để thanh toán, dự phòng chi tiêu và tiếp cận tín dụng nhanh chóng hơn sau thiên tai. Thẻ tích hợp chức năng hai trong một gồm thẻ thanh toán và thẻ tín dụng, cho phép rút tiền miễn phí tại hơn 700 ATM Vikki Bank trên toàn quốc. Hạn mức tín dụng lên đến 1 tỷ đồng, thời gian miễn lãi tối đa 55 ngày, đồng thời miễn phí phát hành và phí thường niên.

Chương trình hướng đến khách hàng tại các tỉnh, thành phố chịu thiệt hại nặng nề như: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang. Bên cạnh đó còn có các tỉnh: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Đăk Lăk.

Nhân viên nhà băng giới thiệu ưu đãi cho khách hàng. Ảnh: Vikki

Ngoài chính sách lãi suất cạnh tranh, nhà băng còn linh hoạt áp dụng nhiều đặc quyền ưu đãi như miễn, giảm các loại phí dịch vụ nhằm giảm thiểu tối đa chi phí tài chính. Quy trình xét duyệt hồ sơ được chuẩn hóa, đơn giản hóa và thông báo kết quả trong ngày, giúp doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng và thuận tiện.

Đại diện ngân hàng cho biết, thông qua gói tín dụng ưu đãi này, Vikki đặt mục tiêu hỗ trợ người dân và doanh nghiệp giảm bớt khó khăn tài chính, nhanh chóng ổn định vận hành, khôi phục chuỗi cung ứng, góp phần tạo dựng nền tảng phát triển bền vững sau thiên tai. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục mở rộng các giải pháp tài chính số theo hướng linh hoạt và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Ngân hàng Số thế hệ mới Vikki là đơn vị hoạt động theo giấy phép số 0009/NH-GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vikki Bank là một trong những ngân hàng số đầu tiên được cấp phép thành lập tại Việt Nam, ra mắt thương mại ngày 10/2. Đơn vị có trụ sở tại Hà Nội với hàng trăm điểm giao dịch và hơn 1.000 máy ATM trên toàn quốc.

Nhà băng cung cấp các dịch vụ: thanh toán, thẻ, tiết kiệm, vay vốn, đầu tư, bảo hiểm, du lịch, mua sắm... Mục tiêu của đơn vị là áp dụng công nghệ bảo mật, an toàn giúp khách hàng tích lũy, nhân thêm tài sản, sinh lời tối ưu...

Hoàng Đan