Viha Leciva - khu căn hộ đa tiện ích tại nội thành Hà Nội

Khu căn hộ Viha Leciva thiết kế tối ưu không gian, nội thất cao cấp, chú trọng vào hệ thống an ninh để đáp ứng nhu cầu của cư dân thượng lưu.

Viha Leciva là khu căn hộ cao cấp của chủ đầu tư Xuân Lộc Thọ tại 107 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án được thiết kế hướng đến nhóm cư dân thượng lưu do đó chú trọng vào cảnh quan, tiện ích, nội thất, không gian sống.

Dự án thiết kế tiền sảnh thông tầng cao 9m. Hành lang bố trí lối đi rộng. Với 33 tầng, hơn 460 căn hộ, chủ đầu tư bố trí 10 thang máy. Mật độ 46 căn mỗi thang. Tất cả thang đều có thể lên tầng mái để tiếp cận tiện ích vườn thượng uyển.

Phối cảnh dự án Viha Leciva, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Xuân Lộc Thọ

Chủ đầu tư cho biết Viha Leciva cung cấp khí tươi đến từng căn hộ nhờ hệ thống điều hòa trung tâm VRF, điều hòa multi. Khu căn hộ cũng có giải pháp lưu thông khí thải riêng cho từng khu vực. Hành lang, sảnh đều được thiết kế đón gió, có điều hòa.

Với không gian riêng của từng căn, Xuân Lộc Thọ đặt kính hộp để tăng khả năng giữ nhiệt độ ổn định, giảm tiếng ồn. Toàn bộ căn hộ đều có hai logia và cửa sổ rộng để tăng sự thông thoáng. Phòng ngủ lớn trong căn ba phòng ngủ sẽ được chủ đầu tư thiết kế ghế nằm đọc sách tại khu cửa sổ ngoài trời. Phòng tắm lớn trang bị tiện ích tắm đứng, bồn nằm chữ nhật hoặc bồn góc.

Tại khu bếp, Viha Leciva bố trí cửa gió điều hòa, đường ống để lắp bình nước nóng. Ngoài ra, mỗi khu bếp đều có vách cửa kính linh hoạt để ngăn mùi khuếch tán ra khu vực sinh hoạt khác. Dự án còn thiết kế riêng hệ thống thu gom và vận chuyển rác khép kín với hệ thang tải riêng. Khu tập kết rác thải tại các tầng biệt lập với ba cửa ngăn.

Phối cảnh phòng ngủ lớn trong căn hộ. Ảnh: Xuân Lộc Thọ

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án còn chú trọng khâu an ninh, an toàn. Cả tòa nhà sử dụng hệ thống quản lý thông minh, an ninh ba lớp cùng mạng lưới camera đa điểm. Camera được lắp đặt cả trong, ngoài tòa nhà, khu thang bộ, thoát hiểm, khu công cộng. Cư dân ra vào bằng thẻ thông minh.

Phòng lánh nạn tại Viha Leciva rộng 250 m2. Hành lang thiết kế cửa sổ đón khí từ giếng trời, phục vụ công tác cứu hộ, chữa cháy. Chủ đầu tư cho biết tầng thượng còn thiết kế sân cứu hộ chịu lực đủ sử dụng cho các thiết bị cứu hộ đặc chủng trên 500 m2. Sàn cứu hộ trải rộng trên 1.000 m2 diện tích mái.

Tòa nhà lắp đặt thêm hệ thống lưới bảo vệ ở lô gia ban công. Hệ thống kính cường lực trên mái cao trên 2,5 m. Giải pháp này đảm bảo tầm nhìn panorama đồng thời an toàn cho cư dân.

Ngoài ra, Viha Leciva còn có ba máy phát điện, hệ thống lọc nước riêng để phục vụ nhu cầu cuộc sống tiện nghi, liền mạch. Loạt tiện ích nội khu có trung tâm thương mại, hồ bơi bốn mùa, khu vui chơi trẻ em, vườn thượng uyển...

Hoài Phương