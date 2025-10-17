Viglacera giảm lãi hơn trăm tỷ đồng vì hai trận bão

Trong quý III, lãi sau thuế của Viglacera giảm 50%, tương ứng hơn 100 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái vì hai trận bão Ragasa và Bualoi.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, Tổng công ty Viglacera đạt doanh thu 3.336 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp của công ty giảm 20% xuống chỉ còn 691 tỷ đồng. Nguyên nhân là giá vốn bán hàng gấp 2 lần biên độ tăng trưởng doanh thu.

Sau khi trừ các chi phí, Viglacera lãi sau thuế 117 tỷ đồng, giảm một nửa so với quý III/2024. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong 7 quý gần đây với doanh nghiệp này.

Viglacera cho biết lợi nhuận giảm mạnh bởi hoạt động kinh doanh có tính chất mùa vụ và ảnh hưởng của tình hình thời tiết không thuận lợi do các trận bão lớn như Ragasa và Bualoi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Viglacera đạt gần 9.460 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ 2024. Công ty lãi sau thuế tăng hơn 48% lên mức 955 tỷ đồng. Như vậy, đến nay, Viglacera đã thực hiện được khoảng 65% mục tiêu doanh thu và trên 75% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025.

Thành lập năm 1974, Viglacera hiện sở hữu 31 nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng xuất khẩu tới 40 quốc gia, vùng lãnh thổ. Công ty cũng là chủ đầu tư của 17 khu công nghiệp với quỹ đất hơn 4.500 ha và nhiều dự án bất động sản đô thị, du lịch khác.

Đầu tháng này, Viglacera vừa được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án khu công nghiệp quy mô gần 217 ha tại Hưng Yên. Dự án có tổng mức đầu tư 2.325 tỷ đồng.

Tổng công ty này cũng được Bộ Xây dựng đề xuất là một trong 18 chủ đầu tư sở hữu năng lực tốt làm nhà ở xã hội để giới thiệu cho các địa phương có nhu cầu. Viglacera đang triển khai hơn 10.000 căn nhà xã hội tại nhiều địa phương. Công ty cũng sẽ tập trung phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.

Theo kế hoạch năm nay, Viglacera tiếp tục phát triển khu công nghiệp mới tại các địa phương sở hữu vị trí lợi thế về hạ tầng, có khả năng thu hút đầu tư và kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, công ty cũng sẽ xây dựng các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đồng bộ với các khu công nghiệp hiện hữu Hà Nam, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội.

