Viglacera đặt mục tiêu đầu tư 10.000 căn nhà ở xã hội

Năm nay, "ông lớn" ngành xây dựng muốn đầu tư 10.000 căn nhà xã hội tập trung ở Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ.

Tổng công ty Viglacera (VGC) cho biết năm nay, đơn vị đã chuẩn bị quỹ đất sạch để đầu tư 10.000 căn nhà xã hội và nhà ở cho công nhân. Các khu đất này tập trung ở nhiều địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình...

Năm ngoái, Viglacera đã hoàn thành 8.000 căn nhà xã hội. Con số này tương đương 8% tổng số căn hoàn thành trên cả nước trong 2025. Tại Hà Nội, hai dự án nhà xã hội của VGC mới ra mắt năm ngoái gồm Thăng Long Green City và khu nhà xã hội tập trung Tiên Dương Park City ở khu vực Đông Anh. Tổng nguồn cung hai dự án đạt 4.700 căn hộ, góp phần giải quyết nơi an cư cho gần 18.000 người.

Khu nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn 4 (Ninh Bình). Ảnh: Viglacera

Thành lập từ năm 1974, Viglacera được biết đến là một trong những "ông lớn" ngành xây dựng, có thế mạnh phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở, sản xuất vật liệu xây dựng, cung cấp hệ sinh thái sản phẩm xanh. Với bất động sản công nghiệp, Viglacera hiện có 17 dự án với tổng quỹ đất hơn 5.000 ha. Các khu công nghiệp đã hoàn thành thu hút hơn 450 nhà đầu tư với tổng vốn FDI khoảng 20 tỷ USD.

Với mảng vật liệu xây dựng, VGC hiện sở hữu 31 nhà máy sản xuất, nắm giữ khoảng 40% thị phần kính xây dựng và 30% thị phần gạch ốp lát. Ngày 26/2, VGC đã hợp nhất 6 đơn vị sản xuất và kinh doanh sứ vệ sinh, sen vòi, thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị vệ sinh Viglacera (VIGSA). Trong đó, ông Nguyễn Văn Tiến giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên. Lãnh đạo VIGSA đặt mục tiêu chiến lược tập trung vào tự động hóa sản xuất và chuyển đổi số nhằm thích ứng trước áp lực cạnh tranh của thị trường.

Năm ngoái, Viglacera đạt doanh thu thuần hơn 13.315 tỷ đồng, tăng gần 12% so với năm 2024. Lãi trước thuế tăng mạnh 35% lên hơn 2.200 tỷ đồng. Hai tháng đầu năm nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của VGC tiếp tục tăng trưởng tích cực. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế tăng đến 25%, đạt hơn 230 tỷ đồng. Doanh nghiệp này dự kiến lãi trước thuế có thể đạt gần 300 tỷ hết quý I, vượt 60% kế hoạch.

Ngọc Diễm