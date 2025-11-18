Viettron và Vnines phát triển nhà máy thông minh AioT

Viettron Technology và Vnines Innovation thiết kế, nghiên cứu, sản xuất thông minh, kỳ vọng đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất công nghệ cao và hệ thống xe điện hạng nhẹ (LEV).

Hai doanh nghiệp trong tập đoàn VPIC triển khai mô hình hợp tác theo chiến lược "Đài Loan thiết kế, Việt Nam sản xuất", hướng đến chất lượng thiết kế cao và chi phí sản xuất tối ưu. Theo đó, trung tâm R&D của Viettron đặt tại Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) chuyên thiết kế, kiểm tra và chế tạo sản phẩm mẫu cho hệ truyền động của xe điện hạng nhẹ, công suất dưới 50 kW.

Gian trưng bày Viettron tại triển lãm Taitronics & AIoT Taiwan 2025, giới thiệu các linh kiện cốt lõi do Viettron tự nghiên cứu và phát triển trong hệ sinh thái xe điện 2 bánh. Ảnh: Viettron

Công ty này có đội ngũ kỹ sư điện, cơ khí, phần mềm nhúng và chuyên sâu, phát triển các bộ điều khiển của xe điện như VCU, PCU, BMS, DCDC, mô tơ điện, hệ thống quản lý truyền động. Hiện, Viettron cho biết họ sở hữu các bằng sáng chế trong lĩnh vực như: bộ biến tần của hệ thống điều khiển động cơ, hệ thống mô phỏng hộp số cho xe điện 2 bánh, phanh biến đổi đồng bộ, tự chuyển đổi bật hoặc tắt đèn báo rẽ, thiết bị mạch điện ắc quy, pin để sạc và xả điện.

Vnines hiện vận hành nhà máy sản xuất, phòng thí nghiệm kiểm định tại Khu công nghiệp Giang Điền (Đồng Nai), ứng dụng hệ thống sản xuất thông minh (Smart Station – SST) và hệ thống MES, ERP quản lý, quy trình tự động hoá hơn 80%. Dữ liệu sản xuất tại nhà máy này được thu thập, phân tích theo thời gian thực để tối ưu dây chuyền, nâng hiệu quả sản xuất.

Nhà máy Vnines Innovation tại Khu công nghiệp Giang Điền (Đồng Nai), trung tâm sản xuất và kiểm định các hệ thống truyền động điện cho xe LEV. Ảnh: Vnines

Theo Vnines, nhờ hệ thống kiểm định đạt chuẩn châu Âu, doanh nghiệp trang bị các thiết bị thử nghiệm chuyên dụng, như: băng thử công suất hai bánh (Two-wheel Dynos), máy thử rung động điện từ VS-1000V-51, buồng mô phỏng nhiệt – ẩm GTH-800-40-CP-AR và máy thử sốc nhiệt GTST-252-55-AW. Các thiết bị trên giúp kiểm thử, đánh giá sản phẩm trong đa dạng điều kiện như khí hậu, độ ẩm, nhiệt độ, chống bụi, nước, phun muối... nhằm đảm bảo sản phẩm có thể hoạt động ổn định trong đa dạng điều kiện thực tế.

"Toàn bộ quy trình tuân thủ tiêu chuẩn IATF 16949, chuẩn quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp ôtô", đại diện Vnines nói. "Hệ thống VT-01 72V do Viettron tự phát triển có thể triển khai trên nhiều mẫu xe điện hai bánh, ba bánh, giải pháp logistics không phát thải carbon".

Hợp tác giữa hai bên hướng đến cung cấp chuỗi dịch vụ khép kín, gồm thiết kế, xác minh, kiểm định, sản xuất hàng loạt và dịch vụ OEM/ ODM (quy trình phát triển APQP 5, giai đoạn từ P0 đến P5). Vnines là trung tâm sản xuất các bộ phận như động cơ, bộ điều khiển, mô đun điện, ứng dụng công nghệ cuốn dây đa trục 4D, phủ keo tự động, hệ thống giám sát lực căng, dữ liệu quấn dây để đảm bảo hiệu suất. "Những công nghệ này giúp Vnines trở thành một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam có năng lực sản xuất trọn gói trong lĩnh vực xe điện", đại diện Vnines nói.

Đại diện Viettron Technology nhận giải thưởng "Đóng góp cho hệ sinh thái AioT trong ngành", hôm 22/10. Ảnh: Viettron

Hôm 22/10, Viettron được vinh danh giải thưởng "Đóng góp cho hệ sinh thái AioT trong ngành" và khoản tài trợ cho dự án "Hệ thống điện mô-đun LEV Logistics không phát thải carbon". Trong sự kiện, doanh nghiệp này cũng hợp tác OSA ra mắt dịch vụ "xuất khẩu trọn gói" nhà máy thông minh AI, mở rộng công nghệ AioT từ giao thông sang sản xuất thông minh.

Từ nền tảng trên, hai doanh nghiệp kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số ngành sản xuất, hình thành chuỗi cung ứng thông minh cho các đối tác trong, ngoài nước và hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất công nghệ, xe điện mới của ASEAN.

(Nguồn: Viettron)