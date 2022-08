Viettel vào top nơi làm việc tốt nhất châu Á

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được bình chọn là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á", theo công bố từ Tạp chí Nhân sự Châu Á - HR Asia.

Khảo sát thực hiện với 46.270 nhân viên đến từ 622 doanh nghiệp tại Việt Nam, nhằm đánh giá mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc, từ đó chọn ra 120 nơi làm việc tốt nhất.

Theo kết quả khảo sát của HR Asia, Viettel đã và đang có những bước tiến trong việc thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp đa dạng và hòa nhập, tạo cơ hội bình đẳng cho mọi nhân viên ở mọi cấp bậc. Viettel đạt số điểm cao ở những khía cạnh như đào tạo và phát triển nhân tài, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, và khuyến khích sáng tạo vượt giới hạn.

Viettel đạt số điểm cao về đào tạo và phát triển nhân tài, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, và khuyến khích sáng tạo vượt giới hạn. Ảnh: Viettel

Khảo sát của HR Asia dựa trên Mô hình Đánh giá Mức độ Gắn kết Tổng thể (Total Engagement Assessment Model - TEAM) gồm những tiêu chí như: CORE (Collective Organisation for Real Engagement - sự gắn kết với tổ chức) đánh giá về văn hóa, kỷ luật, năng lực lãnh đạo và những sáng kiến nhạy bén; SELF (Heart, Mind, Soul- Trái tim, Trí tuệ, Tâm hồn) đánh giá mức độ gắn kết, lòng tự hào và cảm xúc khi làm việc; và GROUP (Think, Feel, Do - Tư duy, Cảm nhận, Hành động) đo lường mức độ hợp tác của các thành viên với doanh nghiệp.

Để đạt được giải thưởng, doanh nghiệp cần thể hiện được sự vượt trội trong lãnh đạo và tổ chức, văn hóa và đạo đức. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần thúc đẩy sự gắn kết, khơi gợi động lực làm việc và niềm tin vào tổ chức của cán bộ nhân viên.

Ông Đoàn Đại Phong, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, (bên trái) nhận cúp. Ảnh: Viettel

Đây là năm thứ hai liên tiếp Viettel được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất Châu Á. Trong 2 năm đại dịch khó khăn và biến động, Viettel vẫn duy trì mức tăng trưởng tổng thể 3,35% năm 2021 và 6,6% nửa đầu năm 2022. Nhiều thị trường mà Viettel đầu tư tăng trưởng 20-30%.

Viettel duy trì giá trị thương hiệu số 1 Đông Nam Á, thứ 27 châu Á. Tập đoàn đặt mục tiêu tiên phong chuyển đổi số trong quản trị nội bộ và đóng góp những nền tảng, sản phẩm, dịch vụ số cho xã hội.

Phong Vân