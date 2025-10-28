Viettel vào nhóm nhà cung cấp mạng lõi mới nổi toàn cầu

Hãng nghiên cứu Omdia xếp Viettel vào nhóm nhà cung cấp mạng lõi 4G/5G "đang lên" của thế giới, nhờ năng lực tự chủ công nghệ và triển khai thương mại quy mô lớn.

Trong báo cáo thường niên "Market Landscape: Core Vendors - 2025", công bố cuối tháng 10, công ty nghiên cứu công nghệ toàn cầu Omdia ghi nhận Viettel là nhà cung cấp mạng lõi (core vendor) 4G/5G mới nổi toàn cầu, bên cạnh các thương hiệu viễn thông hàng đầu thế giới. Viettel là doanh nghiệp mới duy nhất được bổ sung vào danh sách năm nay.

Hệ sinh thái 5G của Viettel. Ảnh: Viettel

Omdia đánh giá dựa trên hai nhóm tiêu chí: năng lực kinh doanh (Business Performance) và độ rộng danh mục sản phẩm cùng sức cạnh tranh công nghệ (Portfolio Breadth & Competitiveness). Theo đó, Viettel được xếp vào nhóm "Upcoming Vendors", gồm các doanh nghiệp có năng lực công nghệ nổi bật và đang mở rộng ảnh hưởng trên thị trường mạng lõi di động quốc tế.

Báo cáo của Omdia nhấn mạnh, làm chủ mạng lõi 5G được xem là yếu tố chiến lược, bởi đây là phần trung tâm vận hành và khai thác doanh thu của mạng viễn thông, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo chủ quyền số quốc gia. Với hướng tiếp cận "tự chủ - mở - thông minh", Viettel đã phát triển hoàn chỉnh hệ sinh thái mạng lõi 5G Core, phục vụ cả mạng di động thương mại và mạng riêng 5G (Private 5G) cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Minh Quang, Tổng giám đốc Viettel High Tech, cho biết việc được Omdia ghi nhận cho thấy những bước đi đầu tiên của doanh nghiệp trong làm chủ công nghệ lõi 5G đang đi đúng hướng. "Làm chủ mạng lõi giúp triển khai nhanh hơn các dịch vụ mới cho nhiều lĩnh vực như công nghiệp, y tế, giáo dục, viễn thông", lãnh đạo doanh nghiệp nói.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm của Viettel. Ảnh: Viettel

Doanh nghiệp Việt bắt đầu nghiên cứu công nghệ mạng lõi từ năm 2019. Đến năm 2023, hệ thống được thử nghiệm trên mạng lưới thực tế, và hiện đã hỗ trợ hàng triệu thuê bao 5G NSA (dựa trên nền 4G) và 5G SA (hoạt động độc lập). Theo Omdia, khả năng thương mại hóa ở quy mô lớn cùng tốc độ phát triển công nghệ giúp Viettel có triển vọng tiến vào nhóm "Major Challengers" - các nhà cung cấp lớn, trong những kỳ báo cáo tiếp theo.

Trong quá trình nghiên cứu, Viettel High Tech sở hữu 4 công nghệ lõi, 8 bài báo khoa học quốc tế, 1 sáng chế đăng ký tại Mỹ và 11 sáng chế tại Việt Nam. Các nhóm nghiên cứu hiện tiếp tục phát triển công nghệ 6G, AI và mạng lõi tự động (Autonomous Core), hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ viễn thông của khu vực châu Á.

Trước đó, Gartner, một tổ chức tư vấn công nghệ toàn cầu khác, cũng đã đưa Viettel vào báo cáo Magic Quadrant for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions 2025, ghi nhận vai trò của doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng mạng 5G.

Theo Omdia, đơn vị nổi bật nhờ khả năng tự phát triển toàn bộ các thành phần quan trọng của mạng lõi 4G/5G, bao gồm các mô-đun điều khiển, xử lý dữ liệu, quản lý tài nguyên và nền tảng kết nối mở ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho doanh nghiệp. Các giải pháp này được tích hợp công nghệ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ nhà mạng tự động hóa vận hành và tối ưu hiệu suất hệ thống.

Omdia là công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ trực thuộc Informa TechTarget (Anh), chuyên phân tích thị trường viễn thông và công nghệ toàn cầu.

Hoài Phương