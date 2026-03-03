Viettel vào đề cử giải thưởng di động danh giá thế giới

Tây Ban NhaViettel vào đề cử tại Glomo Awards 2026 trong khuôn khổ Mobile World Congress (MWC) - sự kiện công nghệ di động lớn nhất thế giới.

Theo đó, đơn vị lọt đề cử hạng mục Tech4Good tại Glomo Awards 2026 nhờ thể hiện rõ nét vai trò của doanh nghiệp công nghệ khi đồng hành cùng cộng đồng và đất nước. Kết quả cuối cùng của giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 4/3 tại Barcelona.

Nhân viên Viettel kiểm tra trạm phát sóng 5G. Ảnh: Viettel

Hành trình đưa Viettel đến đề cử quốc tế bắt đầu từ chiến lược thu hẹp khoảng cách số, bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận kết nối hiện đại. Thay vì chỉ tập trung nâng cấp hạ tầng đơn thuần, doanh nghiệp này triển khai chiến lược "3 trong 1" đồng bộ: chuyển đổi thuê bao từ 2G lên 4G, nâng cấp dịch vụ thoại chất lượng cao VoLTE và mở rộng mạng 5G cùng lúc. Đây được đánh giá là trường hợp điển hình về việc thúc đẩy công nghệ mới trên quy mô toàn quốc trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, quá trình này không chỉ dựa vào kỹ thuật, còn thông qua mô hình hỗ trợ trực tiếp. Đội ngũ kỹ thuật đã tiếp cận tận nơi tại các khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu vùng xa để hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị, dịch vụ mới. Cách làm này bảo đảm sự đồng bộ, hạn chế tối đa tình trạng gián đoạn liên lạc cho người dùng trong quá trình tắt sóng công nghệ cũ. "Việc kết hợp giữa mở rộng hạ tầng, phổ cập thiết bị và thúc đẩy dịch vụ số tạo thành một chiến lược toàn diện, giúp giải bài toán bình đẳng trong tiếp cận công nghệ", đại diện Viettel chia sẻ.

Theo dữ liệu từ Viettel, từ năm 2024 đến nay, chương trình chuyển đổi thành công gần 10 triệu thuê bao 2G. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ miễn phí hơn 800.000 thiết bị 4G cho các thuê bao có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng. Những con số này phản ánh quy mô triển khai rộng lớn và quyết tâm của đơn vị trong việc không để nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Bên cạnh việc chuyển dịch thuê bao, mạng lưới hạ tầng cũng được đầu tư mạnh mẽ. Vùng phủ sóng 4G và 5G hiện đạt 98% dân số. Riêng trong năm 2025, hơn 22.000 trạm phát sóng 5G được lắp đặt, tạo nền tảng cho các ứng dụng số trong nhiều lĩnh vực đời sống. Nhằm giảm rào cản chi phí cho người dân tiếp cận 5G, các gói cước 5G cũng được triển khai với mức giá từ 100.000 đồng, đồng thời hợp tác các hãng thiết bị lớn như Apple, Samsung, Oppo, Motorola...

Glomo Awards là giải thưởng thường niên thuộc khuôn khổ Mobile World Congress (MWC) - sự kiện công nghệ di động lớn nhất thế giới, diễn ra tại Barcelona từ ngày 2 đến 5/3. Giải thưởng do Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) tổ chức nhằm tôn vinh các đột phá công nghệ và những đóng góp nổi bật cho hệ sinh thái di động.

Trong số hơn 30 hạng mục, Tech4Good được xem là nhóm giải thưởng quan trọng, ghi nhận các sáng kiến công nghệ tạo ra tác động xã hội tích cực và bền vững.

Thanh Thư