Viettel triển khai chiến dịch 'Tết vẹn toàn'

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel triển khai chiến dịch khuyến mãi lớn nhằm tri ân khách hàng, tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng.

Chiến dịch triển khai trên toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Viettel, kèm cam kết vận hành dịch vụ xuyên Tết, đảm bảo kết nối ổn định.

Trong đó, Viettel Telecom khuyến mại trị giá 28 tỷ đồng, tặng 10.000 điểm Viettel++ và quay số trúng 260 Ngựa vàng (vàng miếng 9999), các voucher tiêu dùng và gói cước. Đơn vị tung gói cước TET26 với giá 50.000 đồng/5 ngày, gồm 26GB data, 260 phút gọi và miễn phí gói TV360 Đặc biệt với phim bom tấn, chương trình Tết, thể thao bản quyền (UEFA Champions League).

Viettel sở hữu mạng 5G lớn với 30.000 trạm, mong muốn đảm bảo trải nghiệm cho người dùng. Ảnh: Viettel

Viettel Store tung gói ưu đãi trị giá hàng chục tỷ đồng, giảm giá trực tiếp sản phẩm công nghệ, cùng chương trình quay thưởng tổng giá trị 600 triệu đồng.

Viettel Money giảm giá 50% khi thanh toán qua Grab, miễn phí một số tuyến xe buýt nội thành TP HCM, đưa ra tính năng lì xì qua QR tiện lợi.

Viettel Digital triển khai chương trình thiện nguyện tại 8 tỉnh/thành, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ an sinh cho gia đình khó khăn.

Viettel Post dịch vụ TomatoBox vận chuyển nhanh, tiện lợi, không cần tải app, giúp gửi hàng hóa an toàn trong dịp Tết.

Viettel mong muốn kết nối, hỗ trợ và đồng hành để Tết của mỗi người thêm trọn vẹn. Ảnh: Viettel

VDTC (ePass) hỗ trợ dán thẻ, chuyển đổi tài khoản giao thông miễn phí, đảm bảo xe qua trạm không dừng ngay cả khi mật độ phương tiện tăng gấp 3-4 lần. ePass cũng tổ chức các điểm đo kiểm và kiểm tra chất lượng, chuyển đổi tài khoản giao thông miễn phí tại các trạm dừng nghỉ trên các tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Ninh Bình, các khu vực lễ hội lớn như Yên Tử (Quảng Ninh) và Đền Bảo Hà (Lào Cai).

Đại diện Viettel cho biết thông qua chiến dịch, đơn vị mong muốn chúc khách hàng năm mới đầy đủ, trọn vẹn, cam kết kết nối, hỗ trợ và đồng hành.

Văn Hà