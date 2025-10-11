Viettel tổ chức hội thảo trí tuệ nhân tạo tại Hà Nội và TP HCM

Viettel AI Race 2025 khởi động chuỗi hội thảo tại Hà Nội và TP HCM, chia sẻ tri thức và ứng dụng thực tiễn của AI trong đời sống.

Trong bối cảnh AI trở thành nền tảng của nhiều ngành nghề, cuộc thi Viettel AI Race 2025 hướng đến mục tiêu xây dựng một sân chơi học thuật kết hợp trải nghiệm thực tế cho cộng đồng trẻ yêu công nghệ. Chuỗi hội thảo do Viettel tổ chức tại hai thành phố lớn được kỳ vọng mang lại cơ hội tiếp cận tri thức mới, thông qua mô hình: gặp gỡ người thật - nghe chuyện thật - học từ thực tiễn.

Chuỗi hội thảo thuộc cuộc thi Viettel AI Race 2025 dành cho bạn trẻ yêu thích trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Viettel

Ở TP HCM, hội thảo "LLM & Generative AI - Từ văn bản đến tri thức doanh nghiệp" diễn ra vào ngày 16/10 tại trường Đại học Bách khoa TP HCM. Nội dung xoay quanh quá trình ứng dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI tạo sinh trong vận hành doanh nghiệp, từ đó mở ra hướng tiếp cận mới cho việc biến văn bản thành tri thức và biến ý tưởng thành hành động. Buổi hội thảo quy tụ các chuyên gia gồm tiến sĩ Trần Tuấn Anh - trưởng nhóm công nghệ tại Viettel AI, tiến sĩ Quản Thành Thơ - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM.

Hội thảo ở TP HCM diễn ra tại hội trường A5. Ảnh: Đại học Quốc gia TP HCM

Tại Hà Nội, hội thảo "AI - Từ dự đoán đến hành động" diễn ra ngày 18/10 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Sự kiện gồm hai phiên thảo luận chính: "Reinforcement Learning & AI cho tối ưu tài nguyên" và "Computer Vision & Robotics - Khi AI nhìn và hành động".

Tại đây, tiến sĩ Bùi Khắc Hoài Nam (Đại học Chung Ang, Hàn Quốc), giáo sư Trần Thanh Long (Đại học Warwick, Anh) chia sẻ về khả năng tự học của AI qua trải nghiệm nhằm tối ưu vận hành trong năng lượng, viễn thông, logistics. Tiến sĩ Trịnh Đình Hoàn (Đại học Paris 13) và PGS.TS Lê Thanh Hà (Đại học Hàn Quốc) sẽ trình bày các ứng dụng thực tế trong lĩnh vực thị giác máy tính và robot.

Hội thảo khu vực Hà Nội diễn ra tại hội trường 11.10 - Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Đại học Sư phạm Hà Nội

Theo ban tổ chức, chuỗi hội thảo Viettel AI Race 2025 là cầu nối giữa nghiên cứu, ứng dụng, con người - ba yếu tố trọng tâm trong hành trình phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. "Chúng tôi mong muốn tạo ra không gian nơi sinh viên, kỹ sư trẻ và chuyên gia có thể cùng thảo luận, cùng học hỏi và cùng định hình tương lai công nghệ của đất nước", đại diện Viettel chia sẻ.

Điền form đăng ký tham gia hội thảo tại đây

Viettel AI Race 2025 là sân chơi quy mô về AI do Viettel tổ chức thường niên, dành cho sinh viên, kỹ sư và cộng đồng công nghệ Việt Nam, hướng đến việc lan tỏa tinh thần sáng tạo và đổi mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Người quan tâm có thể đăng ký tham gia tại website đến hết ngày 28/10.

Lan Anh