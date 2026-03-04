Viettel tìm kiếm tài năng 8 lĩnh vực công nghệ lõi

Viettel tổ chức chuỗi sự kiện Digital Talent tìm kiếm tài năng trẻ các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, hàng không - vũ trụ, quản lý dự án.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã khởi động chương trình Viettel Digital Talent năm 2026, hướng đến việc tìm kiếm và đào tạo nhân lực trẻ cho 8 lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Ứng viên thuyết trình tại Viettel Digital Talent 2025. Ảnh: Viettel

Theo đó, chương trình này kéo dài 6 tháng, tập trung phát triển năng lực chuyên môn kỹ thuật trong các lĩnh vực: điện toán đám mây; an toàn thông tin; khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; kỹ thuật bán dẫn; công nghệ 5G; kỹ thuật phần mềm; Internet vạn vật và hàng không - vũ trụ. Các học viên được trực tiếp tham gia giải các bài toán lớn tại tập đoàn này, đồng thời có cơ hội trở thành nhân sự chính thức.

Viettel Digital Talent được tổ chức thường niên từ năm 2021, nằm trong chiến lược đầu tư dài hạn cho nguồn nhân lực công nghệ của tập đoàn này. Theo ban tổ chức, qua 5 mùa, chương trình đã thu hút hơn 12.000 hồ sơ ứng tuyển, gần 1.200 thực tập sinh tham gia, hơn 400 sinh viên trở thành nhân viên chính thức của Viettel ngay khi đang học.

Ứng viên chương trình Viettel Future Changemakers trình bày ý tưởng cho sản phẩm TV360 trước hội đồng chuyên môn. Ảnh: Viettel

Song song, Viettel cũng tổ chức chương trình Viettel Future Changemakers hướng tới đào tạo tài năng quản trị dành cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong 3 lĩnh vực: quản lý sản phẩm số, quản lý dự án công nghệ và quản lý chuỗi cung ứng. Chương trình kéo dài 9 tháng, hỗ trợ ứng viên chuyển đổi từ chuyên môn sang vai trò quản lý và lãnh đạo, thông qua đào tạo về tư duy hệ thống, quản trị dự án, sản phẩm.

Qua hai mùa với hơn 3.000 hồ sơ, chương trình này đã đào tạo được nhiều quản trị viên tập sự xuất sắc, ký hợp đồng đào tạo dài hạn, từng bước đảm nhiệm vị trí quan trọng trong các sản phẩm, dịch vụ của Viettel.

Các ứng viên cuộc thi Future Changemakers tại trụ sở Viettel. Ảnh: Viettel

Năm nay là lần đầu tiên hai chương trình được triển khai song song với tên gọi chung là Viettel Talent, hạn đăng ký đến hết ngày 15/3. Trong thời gian này, ban tổ chức cũng triển khai webinar tư vấn với chủ đề "Lộ trình sự nghiệp nào cho bạn". Chuỗi hội thảo định hướng "Khám phá các lĩnh vực lõi của Viettel" sẽ diễn ra tại một số trường đại học ở Hà Nội và TP HCM.

Theo ban tổ chức, những hoạt động này tập trung giới thiệu các lĩnh vực công nghệ lõi của Viettel và định hướng nghề nghiệp cho từng nhóm đối tượng.

Quang Anh