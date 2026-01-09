Viettel thu về hơn 220.000 tỷ đồng năm 2025

Năm 2025, Viettel ghi nhận doanh thu tăng trưởng gần 14% lên mức 220.400 tỷ đồng và lãi trước thuế khoảng 56.800 tỷ.

Ngày 9/1, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2025.

Theo đó, doanh thu năm ngoái khoảng 220.400 tỷ đồng, tăng gần 14% so với 2024. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp doanh nghiệp này giữ được mức tăng trưởng hai chữ số.

Viettel cho biết động lực chủ yếu cho đà tăng trưởng 2025 đến từ các mảng kinh doanh tại thị trường quốc tế. Viettel Global - đơn vị phụ trách hoạt động tại 10 thị trường nước ngoài của Viettel - ghi nhận nguồn thu khoảng 3,3 tỷ USD, tăng gần 24% so với 2024. Mức này cũng cao kỷ lục với Viettel Global và vượt kế hoạch tập đoàn đặt ra.

Nhờ đó, dòng tiền về Việt Nam của Viettel năm ngoái đạt 385,5 triệu USD. Lũy kế đến đầu 2026, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn đã đạt khoảng 91%, tương ứng 4,5 tỷ USD. Viettel hiện giữ thị phần lớn nhất tại 7 trong số 10 thị trường đang kinh doanh nước ngoài.

Trong lĩnh vực viễn thông cốt lõi ở thị trường trong nước, tập đoàn cũng duy trì vị trí dẫn đầu khi lượng thuê bao di động tiếp tục gia tăng. Đến hết năm ngoái, nhà mạng này có khoảng 12,9 triệu thuê bao 5G.

Sau khi trừ các chi phí, tập đoàn ước lãi trước thuế hợp nhất kỷ lục với khoảng 56.800 tỷ đồng (gần 2,2 tỷ USD), tăng 4,5% so với năm 2024. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Viettel lãi vượt mốc 50.000 tỷ đồng.

Với mức lợi nhuận trên, Viettel tiếp tục nằm trong nhóm những doanh nghiệp lãi cao nhất Việt Nam cùng Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) và các ngân hàng trong nhóm đầu thị trường. Tập đoàn cho biết các lĩnh vực mang lại lợi nhuận vượt kế hoạch gồm dịch vụ số, an ninh mạng, công nghiệp công nghệ cao, hàng không vũ trụ, sản xuất thiết bị...

Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, thu nhập người lao động cải thiện, với mức bình quân tăng 7%, lên khoảng 35,7 triệu đồng mỗi tháng.

Về công nghiệp quốc phòng, sau 3 năm nghiên cứu, đội ngũ của Viettel đã thử nghiệm thành công thành phần động lực của vũ khí chiến lược công nghệ cao trong điều kiện thực tế. Cùng với đó, nhiều loại vũ khí mới cũng được doanh nghiệp quân đội hoàn thành thử nghiệm trong thời gian ngắn.

Từ nay đến 2030, Viettel lên kế hoạch tăng trưởng bình quân 12-14% mỗi năm. Bên cạnh mục tiêu dẫn đầu về hạ tầng công nghệ số, tập đoàn này cũng dự kiến đẩy mạnh kinh doanh quốc tế, xuất khẩu công nghệ cao. Trong đó, doanh thu từ nước ngoài đối với lĩnh vực viễn thông và dịch vụ số sẽ đóng góp khoảng 35-40%.

Anh Tú