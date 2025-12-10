Viettel thắng giải Con người và Văn hóa tại WCA 2025

Viettel được xướng tên ở hạng mục People and Culture (Con người và Văn Hóa) tại giải thưởng Truyền thông Thế giới 2025, diễn ra tại London ngày 9/12.

Ngày 9/12 tại London, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel được xướng tên chiến thắng hạng mục People and Culture Award thuộc Giải thưởng Truyền thông Thế giới 2025 - giải thưởng dành cho ngành viễn thông toàn cầu.

Ở hạng mục này, Viettel cạnh tranh cùng các doanh nghiệp Deutsche Telekom (Đức), Moldcell (Nepal), Telin (Indonesia) và TurkNet (Thổ Nhĩ Kỳ). Hội đồng giám khảo đánh giá cao chiến lược "People first, Innovation always" (Con người là trước hết, đổi mới là luôn luôn) của tập đoàn Viettel. Trong đó con người được đặt ở vị trí trung tâm trong định hướng phát triển bền vững và xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới.

Đại diện Viettel (đứng giữa) nhận cúp lưu niệm từ ban tổ chức. Ảnh: Viettel

Đại diện Viettel cho biết, từ khi thành lập năm 1989, tập đoàn theo đuổi chính sách chăm lo toàn diện cho nhân viên. Chương trình 360 độ dành cho đội ngũ nhân sự bao gồm hỗ trợ sức khỏe, tinh thần, văn hóa và các phúc lợi xã hội. Tập đoàn tăng ngân sách y tế, mở rộng ưu đãi khám chữa bệnh và triển khai hỗ trợ cho các nhóm dễ bị tổn thương như hiếm muộn, bệnh nặng, thiên tai và nhà ở.

Doanh nghiệp đưa AI vào công tác nhân sự thông qua nền tảng V.I-AI, xử lý khoảng 3.000 câu hỏi mỗi ngày, giúp tối ưu quy trình làm việc. Song song, hệ thống học tập trực tuyến, cùng Udemy, LinkedIn Learning, Coursera và các chương trình tài trợ chứng chỉ quốc tế, hỗ trợ nhân viên nâng cao kỹ năng thay vì đào thải.

Theo đại diện Viettel, triết lý đặt con người làm trọng tâm cũng thể hiện trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Chương trình Internet trường học kết nối miễn phí cho hơn 46 nghìn cơ sở giáo dục, giúp hơn 25 triệu học sinh, sinh viên tiếp cận Internet. Trong lĩnh vực y tế, chương trình Trái tim cho em đã sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho khoảng 180.000 trẻ em và hỗ trợ hơn 7.000 ca phẫu thuật.

Đơn vị cũng triển khai nhiều chương trình phát triển nhân tài như học bổng Viettel Excellence Scholarship, chương trình luân chuyển quốc tế Global Mobility Program và hệ sinh thái đào tạo trẻ Viettel Digital Talent và Viettel Future Changemakers, thu hút hàng nghìn ứng viên mỗi năm.

Cán bộ nhân viên tập đoàn được tạo điều kiện học tập. Ảnh: Viettel

Tập đoàn khuyến khích đổi mới từ mỗi cá nhân, ghi nhận hàng nghìn sáng kiến nội bộ mỗi năm với giá trị đóng góp lên tới hàng triệu USD. Khảo sát nội bộ cho thấy 92,8% nhân viên cảm thấy được khuyến khích chia sẻ và 80% cảm nhận được trân trọng. Viettel cũng mở rộng kinh phí đăng ký bằng sáng chế và phát triển nghiên cứu công nghệ lõi.

"Chiến thắng tại WCA 2025 được kỳ vọng góp phần nâng cao vị thế của Viettel trên thị trường lao động khu vực, thu hút nhân lực công nghệ và củng cố cam kết xây dựng môi trường làm việc nhân văn, sáng tạo cho hơn 50.000 nhân viên toàn cầu", đại diện tập đoàn cho biết thêm.

World Communication Awards là giải thưởng thường niên do Tạp chí Total Telecom tổ chức từ năm 1999, nhằm ghi nhận các doanh nghiệp và tổ chức viễn thông có đóng góp nổi bật về công nghệ, dịch vụ, đổi mới và phát triển bền vững. Giải quy tụ các nhà mạng và tập đoàn công nghệ toàn cầu, được đánh giá là một trong những chuẩn mực uy tín của ngành viễn thông quốc tế.

Lan Anh