Viettel tăng tốc phát triển trợ lý ảo AI

Viettel tăng cường phát triển trợ lý ảo AI nhằm hỗ trợ tổ chức và người dân, nâng hiệu quả vận hành trong bối cảnh chuyển đổi số toàn quốc.

Viettel cho biết doanh nghiệp đang phát triển nền tảng Trợ lý ảo tiếng Việt "Make in Vietnam", nhằm giải quyết thách thức về nhu cầu AI có hiểu biết sâu sắc về văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam. Điều này giúp giảm phụ thuộc vào các mô hình AI nước ngoài vốn tối ưu cho tiếng Anh, phần nào gây khó khăn trong xử lý tiếng Việt.

Nền tảng này được phát triển bởi Viettel AI, cho thấy khả năng làm chủ công nghệ lõi của tập đoàn Viettel. "Các sản phẩm trực tiếp giải quyết bài toán về tối ưu và tự động hóa quy trình vận hành cho các tổ chức, đặt nền móng cho hệ thống AI đáng tin cậy phục vụ công cuộc kiến tạo Việt Nam số", đại diện Viettel nói.

Trợ lý ảo Tòa án do Viettel AI phát triển hỗ trợ Thẩm phán và cán bộ công chức Tòa án tìm kiếm thông tin từ kho dữ liệu khổng lồ. Ảnh: Viettel

Theo đó, Trợ lý ảo Viettel được huấn luyện từ nguồn dữ liệu ngành hẹp và chuyên biệt, hỗ trợ các tổ chức giải quyết các nghiệp vụ phức tạp, đáp ứng nhu cầu người dân. Ứng trọng tại Toà án Nhân dân tối cao, Trợ lý ảo pháp luật hoạt động như thư ký AI chuyên biệt, hỗ trợ Thẩm phán, cán bộ Toà án trên toàn quốc tìm kiếm, tra cứu và tổng hợp thông tin từ kho tri thức pháp lý gồm hơn 160.000 văn bản pháp luật, 72 án lệ và hơn 1,8 triệu bản án, quyết định.

Theo Viettel, nhờ khả năng xử lý ngữ nghĩa chuyên sâu, Trợ lý ảo Tòa án đã giúp giảm 30% khối lượng công việc so với thao tác truyền thống, tối ưu thời gian vận hành của cả hệ thống. Trợ lý ảo này đang được mở rộng phạm vi, tích hợp trên nhiều nền tảng như Viettel Money, My Viettel, TV360, hỗ trợ cán bộ và người dân tra cứu thông tin luật pháp trong bối cảnh các văn bản có nhiều sự thay đổi.

Trợ lý ảo tra cứu đơn vị hành chính mới của Viettel rút ngắn thời gian, đơn giản hóa việc tìm kiếm của người dân. Ảnh: Viettel

Ngoài ra, Viettel AI cũng ra mắt Trợ lý ảo phân quyền, phân cấp và Trợ lý ảo tra cứu địa danh hành chính mới để hỗ trợ chính quyền hai cấp. Trợ lý ảo phân quyền, phân cấp giúp cán bộ giảm áp lực tra cứu quy định phức tạp và chuẩn hóa quy trình công việc, ghi nhận hơn 40.000 lượt hỏi đáp. Trợ lý ảo tra cứu đơn vị hành chính mới giúp người dân cập nhật thông tin về xã, phường và tỉnh, thành phố có thay đổi địa giới hành chính vào tháng 7/2025, thu hút hơn 80.000 lượt sử dụng sau một tuần triển khai.

Đại diện Viettel AI lý giải, việc phát triển Trợ lý ảo đều dựa trên công nghệ lõi và mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện ý định và nắm bắt ngữ cảnh trong tiếng Việt.

Đại diện Viettel AI trong phiên tham luận tại AI4VN. Ảnh: Viettel

Để đảm bảo sự phát triển bền vững của chiến lược này, Viettel cũng đầu tư mạnh vào hạ tầng AI với hàng trăm máy chủ GPU hiện đại, sắp đưa vào vận hành siêu máy tính Nvidia DGX B200 với GPU Blackwell B200, hiệu năng đào tạo gấp 3 lần và suy luận nhanh hơn 15 lần thế hệ trước. Tại Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam (AI4VN) 2025, ông Nguyễn Hoàng Hưng, Giám đốc công nghệ Viettel AI, nhấn mạnh chiến lược của Viettel AI là đầu tư hạ tầng để nâng cao năng lực tính toán, đón đầu các yêu cầu về mở rộng công nghệ; và là nền tảng để phát triển hệ sinh thái sản phẩm "Make in Vietnam".

"Viettel AI hướng tới việc biến Trợ lý ảo thành người đồng hành tin cậy, hỗ Trợ Chính phủ, tổ chức và người dân trong quản lý và đời sống. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ tối ưu vận hành cho tổ chức mà còn nâng cao chất lượng phục vụ công dân", đại diện doanh nghiệp nói.

Quang Anh