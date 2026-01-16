Viettel Store triển khai ưu đãi dịp Tết

Chương trình "Tết vẹn toàn" của Viettel Store áp dụng đa dạng ưu đãi mua sắm cho người dùng, từ nay đến 5/3.

Nằm trong chương trình ưu đãi dịp Tết, minigame lật ô của Viettel Store dành cho người tham dự từ nay đến 15/2, cơ hội nhận hàng ngàn voucher, mức ưu đãi đến 2,5 triệu đồng và nhiều món quà công nghệ như điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe, camera...

Một cửa hàng Viettel Store trong chương trình ưu đãi.

Đại diện Viettel Store cho biết, minigame mang yếu tố giải trí, giúp người dùng tiếp cận các ưu đãi mua sắm và tăng trải nghiệm tương tác. Chương trình tặng "thẻ toàn năng" áp dụng từ nay đến 5/3, dành cho khách mua sản phẩm công nghệ. Thẻ này có trị giá 3,015 triệu đồng, gồm phiếu mua hàng 2 triệu đồng cho sản phẩm thương hiệu trên thẻ, voucher dán màn hình 100.000 đồng, voucher phụ kiện 50.000 đồng và coupon giảm 20% khi mua sim số đẹp.

Khách mua hàng tại Viettel Store có cơ hội nhận thẻ trên, gồm phiếu mua hàng đến 20 triệu đồng cho đơn kế tiếp, voucher dán màn hình 100.000 đồng, voucher phụ kiện 50.000 đồng và coupon giảm 50% cho sim số đẹp.

Xe lưu động quảng bá ưu đãi của Viettel Store.

Chương trình ưu đãi cũng áp dụng cho các sản phẩm công nghệ từ phổ thông đến cao cấp. iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 giảm giá và có thêm ưu đãi đến 3 triệu đồng khi thu cũ đổi mới, giảm thêm đến 1,2 triệu đồng khi mua kèm gói cước 5G Viettel, ưu đãi 500.000 đồng cho khách hàng thân thiết. Samsung Galaxy S25 FE có giá từ 12,49 triệu đồng, trong khi Galaxy A56 và Galaxy A36 5G cũng được điều chỉnh giá trong phân khúc 6-8 triệu đồng. Với Galaxy S25 FE, mẫu smartphone nổi bật với camera selfie 12 MP nâng cấp và khả năng quay video 8K.

Ở phân khúc giá rẻ, smartphone ZTE Nubia A56 giảm còn 1,84 triệu đồng, Tecno Spark Go hai giảm còn 2,39 triệu đồng. Phân khúc tầm trung có ưu đãi 500.000 đồng cho Vivo Y29, giá từ 5,88 triệu đồng, kèm trả góp 0% và gói combo sim data. Honor X9d hay X7d được áp dụng trả góp 0%, giảm thêm cho học sinh, sinh viên và tài xế công nghệ. Xiaomi Note 15 series giá từ 5,39 triệu đồng hoặc tặng kèm loa cùng thương hiệu, chính sách bảo hành pin 4 năm (từ nay đến 28/2).

Một cửa hàng Viettel Store tại TP HCM.

Mẫu Oppo Reno 15 series 5G có camera chân dung AI giá bán từ 11,99 triệu đồng, kèm bộ quà tặng 4 triệu đồng gồm loa Innoyo S2, thu cũ đổi mới trợ giá 2 triệu, bảo hành 24 tháng, trả góp 0%, miễn phí 5G Viettel 30 GB một ngày, tặng thêm phiếu mua hàng 300.000 đồng.

Loạt smartwatch như Huawei Watch GT6, GT6 Pro, phụ kiện công nghệ loa bluetooth, tai nghe, củ cáp sạc... và laptop từ Dell, HP đều có chương trình trả góp 0% lãi suất, quà tặng và ưu đãi riêng cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Đặc biệt, người dùng có thể mua pháo hoa tại Viettel Store, sản phẩm do Bộ Quốc phòng cấp phép.

Đại diện Viettel Store cho biết, chương trình khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong thị trường bán lẻ công nghệ dịp đầu năm, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và sở hữu các sản phẩm công nghệ chính hãng, chi phí tối ưu.

