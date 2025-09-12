Viettel Store bắt đầu chương trình đặt trước cho iPhone 17 Pro, iPhone Air và iPhone 17 tại thị trường Việt Nam, từ 12/9.

Việc Viettel Store mở đặt cọc iPhone 17 đánh dấu Việt Nam lần đầu tiên trở thành thị trường cấp một của Apple. Sự kiện mở bán này cùng lúc với các thị trường như Mỹ, Singapore hay Thái Lan, giúp khách Việt có thể nhận máy từ sớm.

Một cửa hàng Viettel Store trả hàng iPhone 16 series năm 2024. Ảnh: Viettel

Từ 19h ngày 12/9, người dùng có thể đặt trước iPhone 17 giá khởi điểm 17,99 triệu và iPhone Air từ 23,99 triệu đồng, đổi điểm Viettel ++ và áp dụng các ưu đãi khi thanh toán. "Với lợi thế từ nhà mạng bán máy, Viettel Store cam kết nguồn cung đầy đủ, mức giá cạnh tranh và dịch vụ hỗ trợ trọn gói như lắp đặt e-Sim, sim số đẹp, gói cước giá rẻ", đại diện Viettel Store cho biết.

Chương trình ưu đãi của Viettel Store năm nay mang đến các quyền lợi như: 100 suất nhận máy sớm cho khách đăng ký "thu cũ – đổi mới"; trợ giá đến 2 triệu đồng, định giá máy cũ đến 60% giá trị ban đầu. Ngoài ra, người đăng ký sẽ được tham gia chương trình trả góp 0% lãi suất đến 12 tháng qua Home Credit, hoặc giảm giá qua các ngân hàng, tổ chức tài chính MB, VIB, VP, VNPAY, Kredivo.

Người dùng nhận iPhone 16 series tại Viettel Store năm ngoái. Ảnh: Viettel

Máy được bảo hành 2 năm, hưởng chính sách một đổi một trong 60 ngày đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Khi đăng ký gói cước Viettel 5G, người dùng sẽ nhận 3 tháng miễn cước phí, đặc quyền phòng chờ thương gia tại sân bay.

Thời gian đặt trước iPhone 17 Pro, iPhone Air và iPhone 17 bắt đầu từ 19h ngày 12/9 và trả hàng, mở bán từ 8h ngày 19/9/2025 tại Viettel Store.

Tuấn Vũ