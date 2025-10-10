Viettel Software nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam vinh danh Viettel Software ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc”, hôm 8/10.

Dự thi với tác phẩm "Dịch vụ phát triển các phần mềm tùy chỉnh quy mô lớn", Viettel Software được ban tổ chức vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam VDA 2025 diễn ra tại Hà Nội. Theo ban tổ chức, giải thưởng này là sự công nhận về năng lực công nghệ, thể hiện vai trò tiên phong của Viettel Software trong hành trình hướng đến mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Ông Trần Văn Bằng (giữa), Phó giám đốc Viettel Software tại buổi lễ vinh danh và trao giải. Ảnh: Viettel

Trong hồ sơ dự thi năm nay, Viettel Software đã trình bày những dự án tiêu biểu của doanh nghiệp. Hệ thống hỗ trợ vận hành OSS (Operation Support System) cho Viettel Network và Viettel Global, giảm đến 60% thời gian xử lý sự cố, tối ưu hiệu suất mạng lưới trên toàn quốc. Ví điện tử Viettel Money thuộc top 3 hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam, cho phép người dùng giao dịch, thanh toán và quản lý tài chính khi không có smartphone hay kết nối Internet. V-Office là hệ thống văn phòng điện tử tích hợp AI và chữ ký số, số hóa các quy trình làm việc, tự động hóa tác vụ, nâng hiệu quả và bảo mật thông tin.

Nền tảng chuyển đổi số hoạt động khai thác bay Moplus cho Vietnam Airlines cung cấp tài liệu vận hành cho phi công, cán bộ điều hành mặt đất trong suốt chuyến bay trên nền tảng mobile (iPad) và web, giúp tăng tốc độ khai thác và đảm bảo an toàn trong vận hành. "Những dự án này thể hiện năng lực phát triển công nghệ của Viettel Software, minh chứng cho khả năng giải bài toán lớn của quốc gia bằng nội lực công nghệ Việt", đại diện doanh nghiệp nói.

Đại diện Vietnam Airlines và Viettel Software tại lễ ký kết hợp đồng triển khai dự án Hệ thống phần mềm cung cấp tài liệu khai thác, tài liệu chuyến bay điện tử (Moplus). Ảnh: Viettel

Theo Hội đồng giám khảo, sản phẩm của Viettel Software được đánh giá cao nhờ tính tùy chỉnh linh hoạt, quy mô triển khai lớn và khả năng đáp ứng yêu cầu đặc thù của nhiều ngành nghề khác nhau, từ viễn thông, tài chính đến hàng không. Theo Viettel Software, thành tựu này khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ và uy tín thương hiệu, phản ánh tinh thần "Make in Vietnam", công nghệ do người Việt làm chủ, phục vụ cho người Việt và mang tầm quốc tế.

Đội ngũ nhân sự Viettel Software tại một sự kiện. Ảnh: Viettel

Ông Trần Văn Bằng, Phó giám đốc Viettel Software cho biết, giải thưởng là lời cam kết của doanh nghiệp, sẽ tiếp tục sáng tạo và phát triển giải pháp công nghệ phục vụ chiến lược quốc gia số của Việt Nam. Viettel Software là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), phụ trách tư vấn, phát triển các giải pháp phần mềm quy mô lớn, thiết kế riêng biệt cho từng tổ chức, doanh nghiệp từ khâu khảo sát đến bảo trì vận hành.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ chức thường niên từ năm 2018, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ), nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quang Anh