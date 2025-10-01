Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) phát động cuộc thi về trí tuệ nhân tạo Viettel AI Race 2025, tổng giải thưởng hàng trăm triệu đồng cùng cơ hội làm việc tại đơn vị.

Viettel AI Race 2025 dành cho người Việt Nam trong và ngoài nước, có đam mê trí tuệ nhân tạo (AI) và mong muốn ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tế. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, ươm mầm thế hệ kỹ sư AI trẻ, đóng góp cho lộ trình chuyển đổi số quốc gia và các dự án chiến lược của Viettel.

Tham gia cuộc thi, các đội sẽ phát triển sản phẩm để giải quyết ba nhóm bài toán trọng điểm: tối ưu hóa vận hành mạng (học máy), phân tích - trích xuất dữ liệu từ văn bản phức tạp (xử lý ngôn ngữ tự nhiên) và nhận diện, định vị kiện hàng (thị giác máy tính). Thí sinh tham gia có cơ hội tiếp cận dữ liệu thực tế, trao đổi cùng các kỹ sư, chuyên gia AI tại Viettel để phát triển ý tưởng thành sản phẩm.

Thí sinh tham gia Viettel AI Race 2025 có cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển ý tưởng thành sản phẩm. Ảnh: Viettel

Để tham gia, thí sinh cần đăng ký theo đội 1-3 người, trước ngày 28/10 tại website, lựa chọn một trong ba đề để thực hiện, nộp bài trong thời gian 30/9-11/11. Kết quả sẽ được công bố ngày 14/11 với 15 giải Đại sứ và 6 giải Tiên phong.

Vòng hai (15-30/11), ban tổ chức sẽ chọn ra 6 đội xuất sắc tiếp tục luyện tập để có thể làm chủ được cả ba đề thi. Chung kết diễn ra từ 1/12 đến 3/12 tại Hà Nội, với điểm nhấn là Ngày hội Hackathon (2/12). Tại đây, các đội có tám giờ để hoàn thiện sản phẩm, thuyết trình và phản biện trước ban giám khảo. Sau đó, top 6 sẽ tham quan, học tập tại trụ sở Viettel trước khi dự lễ trao giải ngày 3/12.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ. Ảnh: Viettel

Giải thưởng gồm một giải Nhất chung cuộc trị giá 100 triệu đồng, ba giải Nhất theo từng nhóm bài toán (55 triệu đồng mỗi giải), ba giải Khuyến khích (10 triệu đồng mỗi giải), cùng 15 giải Đại sứ và 6 giải Tiên phong cho vòng online. Ngoài ra, các thí sinh xuất sắc có cơ hội trở thành kỹ sư AI tại Viettel.

Theo ban tổ chức, cuộc thi nằm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược quốc gia mà Viettel tham gia, bao gồm AI, bán dẫn, 5G/6G, điện toán đám mây...

"Viettel AI Race là một phần trong triết lý đào tạo, nuôi dưỡng tài năng công nghệ trẻ, góp phần xây dựng xã hội số và khẳng định Viettel là điểm đến hấp dẫn cho nhân sự AI", đại diện Tập đoàn chia sẻ.

Song song với cuộc thi, Viettel sẽ tổ chức webinar và hai hội thảo tại Hà Nội, TP HCM để cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, giúp thí sinh tự tin chinh phục các thử thách AI.

Minh Ngọc