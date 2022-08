Viettel muốn nghiên cứu, sản xuất chip

Ngoài làm trung gian thanh toán chuyển mạch, Viettel vừa đề xuất Thủ tướng để sản xuất chip phục vụ nhu cầu nội địa và hướng tới xuất khẩu.

Mong muốn này vừa được lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) đề cập tại buổi làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 16/8.

Đề xuất được đưa trong bối cảnh tình trạng thiếu chip trên toàn cầu thời gian qua ảnh hưởng trầm trọng tới nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Nhiều nước cũng đã thúc đẩy sản xuất chip vì an ninh quốc gia.

Ngoài đề xuất này, lãnh đạo Viettel cũng kiến nghị Thủ tướng giao cho tập đoàn một số nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh, phát huy thế mạnh và thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, an toàn, an ninh mạng, xây dựng. Viettel cũng muốn triển khai nền tảng chuyển đổi số quốc gia, trung gian thanh toán chuyển mạch và bù trừ điện tử.

Đồng thời, tập đoàn đề xuất được nghiên cứu công nghệ năng lượng xanh, hiện đại hóa các cở sở hạ tầng quan trọng như giao thông vận tải, logistics, đô thị, khoa học công nghệ...

Về cơ chế, doanh nghiệp xin được tăng tính chủ động trong công tác đầu tư, tiền lương và tổ chức, sắp xếp lại đơn vị nội bộ. Viettel mong muốn Chính phủ bổ sung hành lang pháp lý mới cho các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có đề xuất Thủ tướng nghiên cứu cơ chế để đánh giá trên nguyên tắc hiệu quả đầu tư trên tổng thể thay cho việc dựa trên các khoản mục, dự án đầu tư riêng lẻ. Tập đoạn này cũng muốn có cơ chế thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm cho hoạt động đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ làm việc tại Viettel sáng 16/8. Ảnh: Viettel

Trước các đề xuất của doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Viettel nghiên cứu, sản xuất chip để phục vụ đắc lực, hiệu quả chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Theo ông, Viettel phải là một trong những tập đoàn đóng vai trò dẫn dắt quá trình này, làm trung gian thanh toán chuyển mạch, bù trừ điện tử. Ông giao các Bộ trưởng, trưởng ngành nghiên cứu và những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo để xem xét, quyết định

Giai đoạn gần đây, Viettel duy trì mức lợi nhuận trước thuế trên 40.000 tỷ đồng mỗi năm. Doanh nghiệp này đang kinh doanh tại 10 thị trường quy mô 260 triệu dân ở 3 châu lục. Đến nay, 7/10 thị trường nước ngoài của Viettel đã có lãi, dòng tiền về nước ở mức 250-350 triệu USD mỗi năm. Hiện tại, Viettel thu về khoảng 900 triệu USD, tương đương trên 60% tổng vốn đầu tư.

Anh Tú