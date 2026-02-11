Viettel Money tiếp tục chương trình hỗ trợ cộng đồng 'Chuyển động số 2026'

Viettel Money triển khai hành trình Chuyển động số 2026 tại 8 tỉnh chịu ảnh hưởng bão lũ nhằm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ an sinh và phổ biến kiến thức tài chính số cho người dân.

Chương trình khởi động từ năm 2023, là chuỗi hoạt động cộng đồng được Viettel Money duy trì qua nhiều năm, nhằm đưa các giải pháp số vào đời sống theo cách thiết thực. Đơn vị cũng phối hợp cơ quan quản lý và chính quyền địa phương, góp phần mở rộng tiếp cận tài chính số và các chính sách an sinh xã hội. Qua đó, công nghệ định hướng trở thành công cụ hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt tại các khu vực còn hạn chế về điều kiện tiếp cận dịch vụ.

Người dân tham gia chương trình. Ảnh: Viettel Money

Năm nay, chương trình tiếp tục tổ chức với chủ đề "Tết vẹn toàn". Trên định hướng này, hành trình Chuyển động số triển khai tại 8 tỉnh, diễn ra trong quý I/2026, ưu tiên các địa phương chịu nhiều ảnh hưởng sau bão lũ. Chương trình phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sở Y tế, các bệnh viện trung ương và chính quyền địa phương để triển khai các hoạt động từ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ kinh tế đến nâng cao nhận thức về an toàn tài chính số. Qua đó, đơn vị góp phần hỗ trợ người dân ổn định đời sống và chủ động hơn trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Đại diện ban tổ chức trao quà cho người dân tham gia. Ảnh: Viettel Money

Tại mỗi địa phương, ngoài hỗ trợ y tế, các phần quà nhu yếu phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe và gói hỗ trợ tài chính cũng được Viettel Money trao đến những trường hợp khó khăn, nhằm giảm bớt áp lực sinh hoạt và hỗ trợ người dân trong quá trình phục hồi.

Người dân tham dự được chăm sóc sức khỏe tại địa phương. Ảnh: Viettel Money

Điểm nhấn của chương trình năm nay là hội thảo "An toàn tài chính số - nâng cao nhận thức". Thông qua các buổi hướng dẫn trực tiếp, người dân được cung cấp thông tin để nhận diện rủi ro, phòng tránh lừa đảo và hình thành kỹ năng bảo vệ tài sản trên không gian mạng. Các khái niệm tài chính số được trình bày theo hướng đơn giản, giúp người tham gia dễ tiếp cận và từng bước làm quen với các tiện ích số.

Tính đến tháng 2 năm nay, chương trình đã triển khai tại 5 tỉnh thành trên cả nước, hỗ trợ gần 5.000 người dân. Theo đại diện doanh nghiệp, những chuyến xe lăn bánh dọc khắp đất nước đồng thời là nỗ lực sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương của Viettel Money, trong việc phổ cập tài chính số và cải thiện đời sống người dân, ngay tại cả những vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

Hoàng Đan