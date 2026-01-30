Viettel Money thành kênh thanh toán trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Viettel Money hoàn tất kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia, cho phép người dân thanh toán trực tuyến nhiều thủ tục hành chính, từ phí, lệ phí, thuế, bảo hiểm.

Cụ thể, người dân có thể thanh toán nhiều loại phí và nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia gồm: phí, lệ phí thủ tục hành chính; khai và nộp thuế cá nhân; đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Người dùng cũng có thể dùng Viettel Money để nộp phạt vi phạm hành chính; nộp thuế, lệ phí trước bạ liên quan đến đất đai, tài sản; thanh toán tiền điện; tạm ứng án phí. Mỗi giao dịch được hiển thị rõ ràng, gắn với mã hồ sơ cụ thể, giúp người dùng dễ theo dõi tiến trình xử lý và tra cứu khi cần.

Việc tích hợp Viettel Money diễn ra trong bối cảnh các thủ tục hành chính được số hóa theo hướng liền mạch. Người dân có thể thực hiện toàn bộ quy trình từ nộp hồ sơ, theo dõi trạng thái đến thanh toán ngay trên cùng hệ thống. Định hướng này phù hợp với Nghị định 45 của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tối ưu quy trình điện tử, giảm chi phí và thời gian cho người thực hiện thủ tục.

Người dùng sử dụng Viettel Money để thanh toán trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ảnh: Viettel Money

Trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, các phương thức thanh toán hiện nay chủ yếu vẫn là tài khoản ngân hàng và các kênh điện tử quen thuộc. Theo đại diện doanh nghiệp, việc tiếp tục mở rộng thêm các lựa chọn thanh toán được xem là cần thiết, đáp ứng nhu cầu của đa đối tượng người dân trong quá trình thực hiện thủ tục trực tuyến.

Từ góc độ người sử dụng, thanh toán ngay trên hệ thống dịch vụ công giúp giảm bớt các bước trung gian, đồng thời tạo sự yên tâm rằng nghĩa vụ tài chính được ghi nhận chính xác. Sau khi hoàn tất thanh toán, hồ sơ tiếp tục xử lý liền mạch trên cùng nền tảng, hạn chế tối đa các vướng mắc phát sinh trong quá trình đối chiếu thủ công.

Đối với cơ quan quản lý, dữ liệu thanh toán liên thông trực tiếp với hồ sơ điện tử giúp việc đối soát, tổng hợp thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng kiểm soát trong quá trình xử lý thủ tục hành chính. Yếu tố này là cơ sở để các địa phương từng bước chuẩn hóa quy trình dịch vụ công số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng chung của Chính phủ.

Đại diện Viettel Money cho biết thêm, kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia góp phần mở rộng vai trò của đơn vị trong hệ sinh thái dịch vụ công số. Trước đó, nền tảng này được sử dụng cho nhiều tiện ích như thanh toán trên ứng dụng Công dân số Thủ đô iHanoi, liên kết tài khoản nhận an sinh xã hội trên VNeID, phục vụ nhu cầu thanh toán cho nhiều thủ tục hành chính trực tuyến ở quy mô toàn quốc. Thông qua các bước triển khai này, đơn vị đặt mục tiêu góp phần hiện thực hóa các mục tiêu về Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số theo định hướng chuyển đổi số quốc gia.

Hoàng Đan