Viettel Money mở rộng kênh thụ hưởng an sinh xã hội

Viettel Money liên kết VNeID thành kênh hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản an sinh xã hội thuận tiện, minh bạch và an toàn, đặc biệt tại vùng sâu vùng xa.

Theo đại diện Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital), giải pháp trên tận dụng hạ tầng viễn thông hiện có để hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa - nơi chưa có sự hiện diện đầy đủ của hệ thống ngân hàng. Người dân có số điện thoại Viettel đăng ký Viettel Money, liên kết với VNeID và nhận các khoản hỗ trợ an sinh trực tuyến.

Giải pháp này thiết thực trong bối cảnh, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy đến tháng 6 vẫn còn gần 13% người trưởng thành chưa có tài khoản ngân hàng. Đồng thời, không phải tất cả ngân hàng đều đã hoàn tất việc kết nối với VNeID.

Người dùng Viettel Money liên kết VNeID đăng ký tài khoản an sinh xã hội. Ảnh: Viettel Digital

Để liên kết tài khoản Viettel Money với VNeID, người dùng đăng nhập, chọn mục "An sinh xã hội", sau đó tiếp tục với mục "Tài khoản hưởng An sinh xã hội". Trong phần thiết lập, khách hàng chọn Viettel Money làm tài khoản nhận các khoản chi trả từ các chính sách an sinh. Khách hàng nhập số điện thoại Viettel đã đăng ký Viettel Money, kiểm tra lại thông tin cá nhân và xác nhận đồng ý chia sẻ dữ liệu. Sau khi hoàn tất các bước, kết quả liên kết sẽ được hiển thị trực tiếp trên ứng dụng.

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP ban hành ngày 9/1/2024, tài khoản an sinh xã hội sẽ được tích hợp với số định danh cá nhân trên ứng dụng VNeID. Mô hình này giúp rút gọn thủ tục, hạn chế gian lận, đồng thời kết nối dữ liệu dân cư để việc chi trả trợ cấp, bảo hiểm, y tế diễn ra nhanh chóng, công khai và rõ ràng.

Trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Chính phủ đã ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà 100.000 đồng cho toàn dân. Phần quà này được chi trả thông qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID.

Đại diện đơn vị, cho biết đây là ví dụ cụ thể cho thấy: việc liên kết Viettel Money với VNeID mở ra thêm kênh quan trọng để ngân sách an sinh xã hội đến được với mọi công dân, đúng đối tượng, đúng thời điểm. Tính đến tháng 4, ứng dụng đã phục vụ gần 30 triệu khách hàng, cung cấp hơn 350 dịch vụ từ thanh toán số đến tài chính số (tín dụng, bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư trực tuyến...).

Viettel Money hiện dẫn đầu thị phần và độ phủ các mảng thanh toán thiết yếu như: điện, nước, internet, học phí, giao thông, viễn thông và hành chính công. Qua việc liên kết với VNeID, đơn vị mong muốn đồng hành Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển xã hội số đúng với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".

Yến Nhi