Viettel Money đồng hành chương trình xe buýt 0 đồng

Viettel Money tham gia chương trình "Đi buýt miễn phí thứ sáu" tại TP HCM, miễn giá vé khi thanh toán qua ví điện tử, kéo dài đến tháng 12.

Từ đầu năm nay, TP HCM triển khai nhiều chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt khi đi xe buýt. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, hành khách thanh toán qua ví điện tử được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có chương trình "Thứ sáu không tiền mặt - đi buýt 0 đồng".

Chương trình áp dụng vào thứ sáu hàng tuần, từ tháng 2 đến hết tháng 12. Hành khách thanh toán qua các ví điện tử tham gia được miễn toàn bộ giá vé, tối đa 4 lượt mỗi người mỗi ngày. Chính sách miễn phí vé cũng duy trì trong các số dịp lễ lớn như 30/4-1/5, Quốc khánh 2/9 và Tết Dương lịch.

Viettel Money là một trong những nền tảng được lựa chọn đồng hành cùng chương trình, bên cạnh VNPT Money, ShopeePay và ZaloPay. Việc tích hợp thanh toán vé xe buýt trên ứng dụng giúp người dân thực hiện giao dịch nhanh hơn, không cần sử dụng tiền mặt và phù hợp với xu hướng số hóa dịch vụ đô thị.

Nền tảng đồng hành chương trình xe buýt 0 đồng. Ảnh: Viettel Money

Các chương trình ưu đãi năm 2026 được xây dựng theo định hướng "Giao thông xanh - thanh toán hiện đại". Mục tiêu là giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt, cải thiện chất lượng dịch vụ và khuyến khích người dân lựa chọn phương tiện công cộng. Khi lượng người chuyển sang xe buýt tăng lên, áp lực giao thông đô thị và tác động môi trường có thể được cải thiện theo hướng tích cực.

Người dân dùng Viettel Money để thanh toán khi đi xe buýt. Ảnh: Viettel Money

Từ góc độ người dùng, thanh toán qua Viettel Money giúp đơn giản hóa quá trình mua vé. Hành khách không cần chuẩn bị tiền lẻ, không phải chờ mua vé và có thể theo dõi lịch sử giao dịch trực tiếp trên ứng dụng. Những tiện ích này hỗ trợ cải thiện trải nghiệm di chuyển, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên và người lao động trẻ.

Theo đại diện Viettel Money, trong bối cảnh TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi số và hướng tới mô hình đô thị thông minh, sự tham gia của các nền tảng thanh toán vào giao thông công cộng được xem là bước phát triển phù hợp. Thông qua các chương trình ưu đãi, thanh toán số từng bước trở nên quen thuộc hơn trong các hoạt động hằng ngày, từ dịch vụ tiêu dùng đến nhu cầu di chuyển.

Ứng dụng tài chính số Viettel Money được phát triển bởi Tổng công ty Dịch vụ Tài chính số Viettel. Nền tảng hiện cung cấp hơn 350 dịch vụ, trải rộng từ thanh toán số đến tài chính số như bảo hiểm, tiết kiệm, tín dụng, đầu tư trực tuyến... Đến nay, nền tảng phục vụ gần 30 triệu khách hàng trên toàn quốc.

Ngoài vai trò ứng dụng tài chính số, Viettel Money đang từng bước tham gia xây dựng hạ tầng thanh toán và chuyển đổi số dịch vụ hành chính công cho người dân Việt Nam. Nền tảng là kênh thanh toán chính thức của Cổng dịch vụ công Quốc gia, nguồn tiền trên ứng dụng Công dân số Thủ đô iHanoi, hay liên kết với VneID để mở rộng kênh thụ hưởng an sinh xã hội cho hàng chục triệu người Việt.

Hoàng Đan