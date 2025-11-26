Viettel kỷ niệm 5 năm chương trình Thực tập sinh tài năng

Sự kiện kỷ niệm 5 năm chương trình Viettel Digital Talent, quy tụ hơn 500 thực tập sinh, cựu thực tập sinh và đội ngũ mentor từ 5 mùa tại Hà Nội và TP HCM.

Lễ kỷ niệm 5 năm và bế giảng Viettel Digital Talent mùa 2025 diễn ra ngày 24/11, tại trụ sở tập đoàn Viettel (Hà Nội) và điểm cầu khách sạn Kim Đô (TP HCM).

Tại đây, ban tổ chức vinh danh 10 sáng kiến công nghệ xuất sắc năm 2025; cùng với đó là các giải Inspiring Women in Tech - nữ thực tập sinh có đóng góp nổi bật trong mùa 2025; giải Inspiring Stories - 10 câu chuyện truyền cảm hứng nhất qua 5 mùa; giải Inspiring Mentor dành cho những cố vấn đã đồng hành, dẫn dắt và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thực tập sinh; cùng hạng mục Cá nhân xuất sắc và Tập thể xuất sắc nhằm ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng Viettel Digital Talent.

Lễ kỷ niệm 5 năm và bế giảng Viettel Digital Talent mùa 2025 tại trụ sở tập đoàn Viettel (Hà Nội). Ảnh: Viettel

Ra mắt từ năm 2021, Viettel Digital Talent là chương trình đào tạo nhân lực trẻ trong các lĩnh vực công nghệ lõi, đồng thời là một phần trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực số của Viettel. Chương trình gồm hai giai đoạn trong 6 tháng: đào tạo chuyên sâu cùng chuyên gia đầu ngành và thực tập toàn thời gian tại các tổng công ty, tham gia dự án thực tế.

Thống kê từ Viettel cho thấy, sau 5 năm, chương trình ghi nhận hơn 12.000 hồ sơ ứng tuyển, trong đó hơn 800 hồ sơ đạt giải quốc gia, quốc tế và hơn 250 hồ sơ du học sinh (trong đó có nhiều học sinh từ các trường thuộc top 100 thế giới). Gần 1.200 thực tập sinh đã được đào tạo; hơn 400 sinh viên trở thành nhân viên chính thức của Viettel ngay khi còn học đại học; khoảng 40% sáng kiến từ chương trình được ứng dụng vào thực tế.

Thực tập sinh mùa 2025 trình bày sáng kiến công nghệ. Ảnh: Viettel

Ông Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, khẳng định chương trình Viettel Digital Talent luôn mang đến cho các tài năng trẻ những bài toán khó, bài giảng chất lượng và những cố vấn giàu kinh nghiệm. "Tập đoàn luôn sẵn sàng là bệ đỡ vững chắc, nâng bước các bạn phát triển lên tầm cao mới", ông nhấn mạnh

Bên cạnh đó, tại sự kiện, phim tài liệu Hành trình 5 năm Viettel Digital Talent được công chiếu, khắc họa sự trưởng thành của các thế hệ thực tập sinh. Phim sử dụng hình ảnh ẩn dụ từ câu nói "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên" để truyền tải thông điệp về vai trò của chương trình như bệ đỡ cho người trẻ bứt phá khỏi giới hạn bản thân.

Nhiều nhân vật từng tham gia chương trình chia sẻ hành trình học tập và trưởng thành của mình. Ngô Thị Ngọc Quyên (VDT 2022), kỹ sư Robotics tại Viettel AI, cho biết chương trình giúp cô tự tin hơn trong việc xây dựng và triển khai sản phẩm. Còn Nguyễn Đắc Hoàng Phú (VDT mùa 3), từ một sinh viên miền Nam lần đầu ra Hà Nội, nay trở thành mentor đồng hành cùng thế hệ sau, chia sẻ mong muốn giúp các bạn trẻ có trải nghiệm tốt hơn.

Ông Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Viettel phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Viettel

Trong khi đó, câu chuyện của Trần Xuân Huy (VDT 2023), kỹ sư AI tại Nhật Bản, cũng tạo nhiều cảm xúc cho những người tham dự sự kiện. Anh chia sẻ có chuyến bay từ Tokyo về Hà Nội để nhận giải Câu chuyện truyền cảm hứng. Huy cho biết cơ hội thực tập tại Viettel là bước ngoặt lớn trong hành trình sự nghiệp. Ngoài ra, nhiều cựu thí sinh Viettel Digital Talent đang học tập và làm việc ở nước ngoài gửi lời chúc mừng hoặc trở về Việt Nam dự sự kiện, tạo không khí gắn kết trong cộng đồng.

Đại diện Viettel cho biết, bên cạnh hoạt động vinh danh, sự kiện tạo cơ hội để các thực tập sinh và cựu thực tập sinh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong giai đoạn khởi nghiệp. Chương trình khép lại bằng buổi gala dinner.

Lan Anh