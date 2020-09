Viettel IDC thay đổi nhận diện thương hiệu

Thiết kế logo mới của Viettel IDC là hình ảnh đám mây được tạo thành từ các khối chữ nhật, biểu trưng cho những khối máy chủ chứa hàng tỷ dữ liệu được lưu trữ. Đám mây được cấu thành từ 2 mảng gồm 6 và 8 vạch chữ nhật.

Logo mới của Viettel IDC thiết kế theo hướng trẻ trung, hiện đại, với hai màu cam và xanh lấy cảm hứng từ chính logo Viettel. Ngoài ra, công ty này cũng sử dụng slogan mới "Tin cậy hơn. Sáng tạo hơn".

"Thay đổi diện mạo, Viettel IDC muốn làm mới mình sau 12 năm phát triển. Trong giai đoạn phát triển mới này, Viettel IDC tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm ứng dụng các công nghệ tiên tiến trên thế giới, Đưa công nghệ xanh (Green Data Center) vào hệ thống các trung tâm dữ liệu và mở rộng theo quy mô trung tâm dữ liệu lớn (Hyperscale), tiếp tục đầu tư mạnh làm giàu hệ sinh thái cloud", ông Hoàng Văn Ngọc, Giám đốc công ty Viettel IDC chia sẻ.

Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, Viettel IDC đồng thời công bố kinh doanh 2 sản phẩm cao cấp trong hệ sinh thái điện toán đám mây Viettel Kubernetes và Next Generation Firewall.

Mới đây, Viettel IDC nhận giải thưởng "Nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu Việt Nam 2020" (2020 Vietnam Data Center Services Provider of the Year) do Tổ chức nghiên cứu và phân tích thị trường Frost & Sullivan bình chọn.

Viettel IDC thành lập năm 2008 với mục tiêu mang dịch vụ lưu trữ dữ liệu đạt chuẩn quốc tế về Việt Nam. Sau 12 năm Viettel IDC chiếm 40% thị phần ngành Data center và 30% toàn ngành Cloud (IaaS). Năm 2019, Viettel IDC đạt tốc độ tăng trưởng 100% cho mảng Cloud.

Hiện tại, Viettel IDC là nhà cung cấp sở hữu 5 data center có diện tích lớn nhất cả nước (25.000m2 mặt sàn phòng máy) và có Trung tâm dữ liệu được chứng nhận tiêu chuẩn Rated 3 – TIA 942 về xây dựng và vận hành.

Văn Nam