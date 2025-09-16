Viettel IDC giành cú đúp giải vàng về dịch vụ, sự kiện công nghệ châu Á

Viettel IDC chiến thắng hạng mục "Dịch vụ bền vững của năm" (khu vực châu Á, Australia và New Zealand) và "Sự kiện công nghệ" tại giải thưởng International Business Awards (IBA) 2025.

IBA 2025 vừa công bố Viettel IDC nhận hai giải thưởng về dịch vụ bền vững và sự kiện công nghệ. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

Theo đó, giải vàng "Dịch vụ bền vững của năm" được trao cho những thành tựu hạ tầng số liên quan đến mục tiêu ESG của Viettel IDC. Một trong số đó là khai trương Trung tâm dữ liệu Viettel Hòa Lạc vào năm 2024, với 60.000 máy chủ, hơn 2.400 rack, công suất điện 30 MW và diện tích sàn 21.000 m2. Trung tâm này áp dụng các công nghệ mới nhằm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng tối ưu. Đây cũng là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam được ngân hàng toàn cầu HSBC chứng nhận đủ điều kiện tín dụng xanh.

Nhân viên làm việc tại Trung tâm dữ liệu Viettel Hòa Lạc. Ảnh: Viettel IDC

Viettel IDC cũng đạt được nhiều thành tựu trên ba trụ cột ESG: tiết kiệm điện và giảm khí thải CO2, tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời, triển khai máy tính ảo cho nhân viên giúp giảm 88% điện năng và loại bỏ hơn 500 thiết bị điện tử cũ. Công ty cũng đóng góp hàng trăm triệu đồng cho các tổ chức nhân đạo, chia sẻ tri thức công nghệ cho gần 10.000 doanh nghiệp và đào tạo nhân viên, nhà cung cấp về phòng chống tham nhũng, đảm bảo môi trường minh bạch.

Theo ban giám khảo Stevie Awards (đơn vị tổ chức IBA), Viettel IDC là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc tích hợp phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh cốt lõi, thông qua các dự án và sáng kiến cụ thể. Viettel IDC không chỉ thay đổi bức tranh số của Việt Nam, còn thiết lập chuẩn mực phát triển có trách nhiệm cho các thị trường mới nổi.

Bên cạnh chiến lược bền vững, Viettel IDC còn được vinh danh giải vàng ở hạng mục "Sự kiện công nghệ" với Hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure (DCCI) Summit. Ra đời năm 2022 khi nhu cầu chuyển đổi số tăng mạnh, DCCI Summit hướng đến sứ mệnh "để người Việt làm chủ hạ tầng số của người Việt", kết nối chuyển đổi số với phát triển xanh và bền vững.

Hội nghị DCCI Summit 2025 tại Hà Nội quy tụ 2.000 khách mời. Ảnh: Viettel IDC

Trong mùa đầu tiên, DCCI Summit quy tụ hơn 800 doanh nghiệp, trở thành một trong những diễn đàn tiên phong trong chia sẻ kiến thức, cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái số tại Việt Nam. Năm 2023, chương trình mở rộng tổ chức tại Hà Nội và TP HCM, thu hút trên 3.000 khách cùng hàng chục đơn vị đồng hành mỗi mùa, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng công nghệ.

Sau bốn năm tổ chức, DCCI Summit trở thành điểm hẹn uy tín của ngành công nghệ với hơn 10.000 lượt khách tham dự, trên 100 diễn giả, 80 gian hàng công nghệ và 50 đơn vị truyền thông đồng hành. Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin, còn là diễn đàn chiến lược giúp doanh nghiệp có cơ hội đối thoại trực tiếp với chuyên gia, tìm giải pháp thực tiễn.

Ban giám khảo Stevie Awards đánh giá DCCI Summit là sự kiện mang tính bước ngoặt quốc gia, góp phần định vị Viettel IDC như trụ cột hạ tầng số của Việt Nam. "Không chỉ tạo giá trị cho khách hàng, DCCI Summit còn nâng tầm vị thế ngành công nghệ Việt trên bản đồ thế giới", đại diện ban giám khảo nhận định.

Stevie Awards là giải thưởng quốc tế uy tín tôn vinh sự đổi mới trong cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Giải thưởng này thu hút hàng nghìn hồ sơ từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, được đánh giá bởi hội đồng giám khảo quốc tế gồm hàng trăm chuyên gia, học giả uy tín.

IBA là giải thưởng thường niên dành cho các doanh nghiệp do Stevie Awards tổ chức, được giới chuyên môn mệnh danh là "Oscar trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế". Năm 2025, giải thưởng thu hút hơn 3.800 đề cử đến từ 78 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Lê Bá Tân, Giám đốc Viettel IDC nhấn mạnh, giải thưởng quốc tế này ghi nhận cố gắng không ngừng của đơn vị trong hành trình phát triển bền vững. "Viettel IDC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ kiến tạo hạ tầng số an toàn cho Việt Nam và vươn tầm thế giới", ông Tân nói.

