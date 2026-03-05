Viettel đưa hệ sinh thái công nghệ Việt đến hội nghị MWC

Tây Ban NhaViettel giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ tự nghiên cứu, phát triển và làm chủ toàn trình tại "World Mobile Congress 2026" ở Barcelona.

"World Mobile Congress 2026 - Hội nghị Di động thế giới" (MWC Barcelona2026) diễn ra từ ngày 2/3 đến 5/3 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Sự kiện quy tụ các đơn vị công nghệ lớn đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Với chủ đề "The IQ Era - Kỷ nguyên trí tuệ", Viettel mang tới hệ sinh thái gồm 24 sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp tự nghiên cứu, phát triển và làm chủ toàn trình. Tiêu biểu là khu vực hạ tầng 5G Open RAN. Các sản phẩm nổi bật gồm hệ sinh thái 5G Open RAN, 5G Core, 5G Private, chip bảo mật, nền tảng SOC, Viettel Cloud, NetMind AI Agent, NOCPRO và các giải pháp B2B như Viettel Smart IP cho khu công nghiệp thông minh. Đây là nền tảng hạ tầng số bảo mật, linh hoạt, đã được Viettel triển khai diện rộng tại Việt Nam và nước ngoài.

Toàn cảnh gian hàng Viettel tại MWC 2026 ở Barcelona, Tây Ban Nha. Ảnh: Viettel

Bên cạnh đó là khu vực trình diễn các sản phẩm dịch vụ phục vụ cuộc sống số Zero Trust Lifestyle bao gồm: Tammi (nền tảng hợp nhất cho gia đình), Lending Platform với AI Scoring, V-Shield – lá chắn chống lừa đảo, Viettel Flagship Camera ứng dụng AI trong giám sát giao thông. Các giải pháp hướng tới xây dựng môi trường số an toàn, không mặc định tin cậy, không đặt gánh nặng cảnh giác lên người dùng mà dùng công nghệ để bảo vệ con người.

Với khu vực tầm nhìn công nghệ đột phá Intelligent Connect gồm: 5G NTN vệ tinh LEO, hệ sinh thái vùng trời thấp (eVTOL & UAV), Robotic AI, trải nghiệm Birdly VR và nền tảng Xense AR tự chủ, Viettel thể hiện tầm nhìn chiến lược về kết nối thông minh thế hệ mới, từ nền kinh tế mặt đất, kinh tế tầm thấp đến không gian vũ trụ. Đây là khu vực định hình chiến lược của đơn vị trong vai trò một tập đoàn công nghệ toàn cầu, hiện diện trong mọi không gian của nền kinh tế tương lai.

Loạt sản phẩm phục vụ cuộc sống số được trình diễn tại gian hàng Viettel. Ảnh: Viettel

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, chia sẻ trong kỷ nguyên trí tuệ, làm chủ công nghệ và phát triển tri thức là yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia. Tham dự triển lãm lần này, Viettel mong muốn giới thiệu những sản phẩm do đội ngũ kỹ sư Việt Nam nghiên cứu, phát triển, đồng thời học hỏi và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. "Chúng tôi kỳ vọng những nỗ lực này sẽ góp phần vào việc xây dựng một hạ tầng số an toàn, thông minh và bền vững", ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, tại MWC Barcelona 2026, Viettel sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác công nghệ toàn cầu, nổi bật là Qualcom về 5G Advance, 6G, Agentic AI. Doanh nghiệp cũng tiếp tục hợp tác với các tập đoàn công nghệ như Cisco, Ericsson, Nokia, ZTE, Texas Instruments, Amdocs, ByteDance trong các lĩnh vực mạng viễn thông thế hệ mới, AI, an ninh mạng và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, sáng kiến tối ưu hóa mạng lưới viễn thông của Viettel Telecom đã được đề cử tại GSMA GLOMO Awards - giải thưởng được ví như "Oscar của ngành di động".

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel (bên phải), tiếp đón đại diện Cisco tại gian hàng. Ảnh: Viettel

Tại sự kiện, lần đầu tiên Viettel có bài trình bày tại tọa đàm của MWC, thảo luận về nhu cầu năng lượng khổng lồ từ trung tâm dữ liệu AI, các đột phá như chip chuyên dụng AI, mô hình tiết kiệm năng lượng và thiết kế hệ thống tiên tiến, đồng thời đặt câu hỏi liệu các nhà mạng có thể biến tính bền vững về năng lượng thành lợi thế cạnh tranh trong thập kỷ tới.

Hải My