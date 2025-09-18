Viettel đưa gần 1000 trạm 5G phục vụ Quốc khánh lên mạng lưới

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo thông tin dịp đại lễ Quốc khánh, Viettel thu hồi các trạm phát sóng 5G để lắp đặt lên mạng lưới mở rộng vùng phủ.

Đây cũng là khởi đầu kế hoạch lớn nhất năm 2025 của Viettel: lắp đặt mới hơn 22.000 trạm phát sóng 5G trên toàn quốc. Ông Đỗ Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Khu vực 1 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel, cho biết gần 1.000 trạm tạm đã được thu hồi trong 5 ngày, nhanh gấp ba lần so với quy trình thông thường.

Các trạm phát này đều là thiết bị 5G hiện đại vừa được nhập khẩu vào tháng 8 – một trong những lô hàng đầu tiên cho kế hoạch mở rộng mạng 5G của Viettel. Theo đó, sẽ có hơn 22.000 trạm 5G được lắp đặt, tích hợp và phát sóng trước ngày 31/12, lũy kế đạt 29.000 trạm 5G, đánh dấu chiến dịch phát triển hạ tầng có quy mô kỷ lục của Viettel.

Các kỹ sư Viettel đang thu hồi trạm phát 5G. Ảnh: Lê Minh Sơn

Theo kế hoạch, số lượng trạm lắp đặt mới năm 2025 gấp 3 lần số trạm khi Viettel khai trương dịch vụ 5G vào tháng 10/2024 (6.500 trạm) và gấp đôi tổng số trạm 5G của tất cả các nhà mạng tại Việt Nam tính đến tháng 6/2025 (11.000 trạm).

Đại diện nhà mạng cho biết, so sánh với 4G, triển khai mỗi trạm 5G yêu cầu nhiều hạng mục kỹ thuật hơn, phải rà soát và đảm bảo về truyền dẫn, thiết bị, điện năng, cột antena... Các trạm 5G SA (hoạt động độc lập hoàn toàn) có tốc độ cao gấp 10 lần công nghệ 4G, yêu cầu rất cao về hạ tầng nên gần như triển khai mới hoàn toàn. Nói cách khác, phát triển mạng 5G cũng đồng thời "thay máu" hạ tầng của Viettel. Tùy theo từng vị trí, khối lượng công việc lắp mỗi trạm 5G có thể nhiều hơn từ 2 đến 5 lần so với triển khai trạm 4G. Về mặt khối lượng công việc, đây là chiến dịch quy mô lớn nhất của Viettel từ trước tới nay.

Các trạm 5G Viettel được thu hồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ đại lễ A80. Ảnh: Lê Minh Sơn

Để giải quyết khối lượng công việc trên, Viettel đã tập trung nguồn lực tối đa. Các hoạt động điều phối, phân bổ thiết bị, lắp đặt và tích hợp được triển khai theo lịch trình chặt chẽ đến từng giờ. Kết quả kiểm tra hàng ngày để đảm bảo đúng tiến độ. Trong bối cảnh thiết bị đặt mua chưa về đầy đủ, gần 1000 trạm 5G phục vụ đại lễ Quốc khánh trở thành những trạm hoàn thành đầu tiên trong kế hoạch năm. Do đó, toàn bộ được khẩn trương thu hồi và ưu tiên triển khai tại các vị trí trong nội thành Hà Nội nhằm tiết kiệm thời gian vận chuyển thiết bị.

"Việc tăng trạm phát sóng 5G gấp hơn 4 lần (từ 6.500 trạm lên 29.000 trạm) giúp Viettel khẳng định vị trí số 1 về hạ tầng viễn thông tại Việt Nam. Khi hoàn thành, mạng 5G của Viettel sẽ phủ sóng tới 90% dân số Việt Nam, thay vì chỉ tập trung tại các khu vực trung tâm, khu công nghiệp hay sân bay như hiện nay", đại diện Viettel nói.

Các trạm 5G của Viettel có khả năng cung cấp tốc độ gấp 10 lần công nghệ 4G, độ trễ siêu thấp (10ms), mật độ kết nối hàng triệu thiết bị/km2. Các trạm 5G SA trên mạng Viettel cho phép triển khai các tính năng tiên tiến như: ghép băng tần để tăng tốc độ người dùng, Network slicing, 5G IoT (Redcap). Điều này mở đường cho những dịch vụ giúp thay đổi tích cực trải nghiệm của khách hàng trên mạng 5G như gaming tốc độ cao, trải nghiệm nội dung tương tác chất lượng tốt. Đối với doanh nghiệp, mạng 5G sẵn sàng ở mọi nơi sẽ mở đường cho các giải pháp nhà máy thông minh, giao thông thông minh... từ phòng thí nghiệm tiến gần hơn với cuộc sống, phục vụ khách hàng.

Mạng 5G còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện tại Việt Nam, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số diễn ra tự nhiên và khai mở các giá trị mới trong kinh tế số, phát triển xã hội số. Viettel mở rộng 5G là bước tiến về phổ cập công nghệ, góp phần hoàn thiện hạ tầng số quốc gia, từ đó mở ra những mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy hợp tác sáng tạo và tạo điều kiện cho các nhà phát triển ứng dụng khai thác tiềm năng của hạ tầng số. Mạng 5G tốc độ cao sẽ là nền tảng để các ứng dụng đổi mới sáng tạo bùng nổ, từ giáo dục trực tuyến, y tế từ xa đến thành phố thông minh và sản xuất công nghiệp tự động hóa.

Yên Chi