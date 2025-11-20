Viettel dẫn đầu hai nhóm ngành trong khảo sát nơi làm việc 2025

Viettel đứng đầu hai nhóm ngành Công nghệ phần cứng - Hạ tầng - Viễn thông và Công nghệ thông tin - Phần mềm & Ứng dụng - Thương mại điện tử, theo Anphabe.

Đây là khảo sát thường niên do Anphabe (công ty tư vấn giải pháp thương hiệu, nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc tại Việt Nam) thực hiện trên hơn 70.000 người đi làm, có kinh nghiệm và 700 doanh nghiệp, thuộc 18 ngành kinh tế trọng điểm. Xếp hạng dựa trên chỉ số sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng (EBAI), được bên thứ ba kiểm toán độc lập. Bên cạnh hai vị trí dẫn đầu ngành, Viettel đứng thứ 4 trong top 100 khối doanh nghiệp lớn trong khảo sát này.

Tập đoàn Công nghiệp - Viên thông Quân đội hiện có hơn 50.000 nhân viên toàn cầu, hoạt động trong các lĩnh vực: viễn thông, giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ số, nghiên cứu - sản xuất công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, logistics và thương mại.

Đại diện Viettel nhận chứng nhận danh hiệu từ Anphabe. Ảnh: Viettel

Theo thông tin từ tập đoàn, Viettel xây dựng chiến lược nhân sự dựa trên ba trụ cột. Đầu tiên là đãi ngộ toàn diện, ưu tiên sức khỏe và sự cân bằng. Nhân viên được hỗ trợ các gói bảo hiểm, chương trình chăm sóc sức khỏe như tầm soát ung thư, tiêm phòng cúm mùa, sốt xuất huyết. Cán bộ nhân viên được khuyến khích luyện tập thể thao thông qua nhiều hoạt động nội bộ.

Tiếp theo là văn hóa học tập và phát triển không ngừng. Viettel triển khai các chương trình tái đào tạo, nâng cao kỹ năng, khuyến khích tự học qua nền tảng trực tuyến. Doanh nghiệp ứng dụng AI để phân tích dữ liệu, phục vụ đánh giá công việc và quản lý hiệu suất.

Thứ ba là thu hút nhân tài trẻ. Viettel Digital Talent triển khai từ 2021 thu hút gần 1.000 thực tập sinh, tạo ra hàng trăm sáng kiến công nghệ, nhiều ý tưởng đã được ứng dụng vào hoạt động sản xuất - kinh doanh. Viettel Future Changemakers tổ chức từ năm 2024 hướng tới nhóm nhân sự trẻ có tiềm năng lãnh đạo trong mảng sản phẩm số. Năm 2025, doanh nghiệp khởi động Viettel AI Race - cuộc thi về trí tuệ nhân tạo quy mô lớn, kết nối các tài năng với những bài toán thực tế.

Cán bộ nhân viên Viettel trao đổi về các dự án. Ảnh: Viettel

"Với quy mô và năng lực công nghệ hàng đầu Việt Nam, Viettel mang đến môi trường làm việc thử thách nhưng giàu cơ hội để mỗi cá nhân phát huy năng lực và đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế số", đại diện tập đoàn chia sẻ.

Trước đó, doanh nghiệp từng được vinh danh trong các giải thưởng về môi trường làm việc như HR Asia Awards - Nơi làm việc tốt nhất châu Á, Stevie Awards for Great Employers, đồng thời là doanh nghiệp sở hữu nhiều sáng chế nhất Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ.

Lan Anh