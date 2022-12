Viettel Cyber Security nhận danh hiệu Chìa khóa vàng 2022

Công ty An ninh mạng Viettel nhận 6 giải thưởng cho sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tại Lễ công bố Danh hiệu Chìa khóa vàng năm 2022.

Ngày 9/12, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã tổ chức Lễ công bố và trao tặng danh hiệu Chìa khóa vàng 2022 nhằm vinh danh các doanh nghiệp an toàn thông tin (ATTT) Việt Nam đã có nhiều nỗ lực, khẳng định những ưu thế về chất lượng và khả năng đáp ứng thị trường của sản phẩm, dịch vụ. Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS) nhận 6 danh hiệu Chìa khóa vàng, bao gồm một danh hiệu Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc; hai danh hiệu Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu và ba danh hiệu top doanh nghiệp Việt Nam.

Lễ công bố và trao tặng danh hiệu Chìa khóa vàng 2022 ngày 9/12. Ảnh: VCS

Trong đó, Giải pháp Cập nhật tri thức an ninh mạng - Viettel Threat Intelligence (VCS-Threat Intelligence) nhận giải Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc. Dịch vụ Giám sát và xử lý sự cố an toàn thông tin mạng - Managed Security Service và Dịch vụ Kiểm tra đánh giá an toàn thông tin mạng - Penetration Testing nhận giải Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu. Đáng chú ý, VCS được vinh danh trong Top doanh nghiệp Việt Nam ở ba hạng mục gồm: Top Doanh nghiệp về kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; Top Doanh nghiệp về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, Top Doanh nghiệp về chống mã độc và chống tấn công mạng.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp VCS giành hàng loạt danh hiệu trong chương trình. Năm 2021, VCS đã nhận 14 Chìa khóa vàng ở 5 hạng mục, chiếm hơn 40% tổng số giải thưởng được vinh danh.

Để đạt được các chứng nhận này, các giải pháp của VCS đã vượt qua quy trình thẩm định, xét duyệt và đánh giá từ hội đồng bình chọn gồm các chuyên gia đầu ngành. Thành viên Hội đồng là các cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia hàng đầu; đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức, trường đại học lớn và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan như Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Cục Quản lý Mật mã Dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, Cục A05 (Bộ Công an), Bộ tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng)...

Đại diện Ban tổ chức cho biết, kết quả "Chìa khóa vàng" năm nay cho thấy mức độ trưởng thành và đa dạng của các sản phẩm và dịch vụ của các doanh nghiệp trong nước với mức độ nội địa hóa và tự phát triển giải pháp khoa học kỹ thuật cao, hoàn toàn làm chủ công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Chương trình cũng cho thấy sự lớn mạnh, dẫn đầu của nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực, nổi bật là VCS với 6 danh hiệu.

Với những thành công và kết quả tích cực gặt hái được trong năm 2022, VCS tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ sinh thái giải pháp đạt chất lượng nhằm giữ vững uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước, khẳng định vị thế là đơn vị cung cấp dịch vụ ATTT hàng đầu tại Việt Nam, từng bước vươn tầm khu vực.

Năm 2022 là lần thứ 7 Chương trình bình chọn được triển khai và là năm thứ 3 chính thức mang tên "Chìa khóa vàng". Danh hiệu được xem là chứng chỉ chuyên ngành tin cậy, khẳng định và tôn vinh chất lượng, tính ưu việt, tính hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin an toàn của tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam.

Chương trình bình chọn 2022 đã đánh giá và trao danh hiệu Chìa Khóa vàng cho các doanh nghiệp và tổ chức theo 4 nhóm hạng mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ ATTT, bao gồm: Sản phẩm ATTT chất lượng cao xuất sắc, Sản phẩm ATTT triển vọng xuất sắc, Giải pháp công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số và dịch vụ ATTT tiêu biểu.

Bên cạnh đó, năm nay chương trình cũng trao danh hiệu cho 4 nhóm hạng mục bình chọn, bao gồm: Top Doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin mạng, Top Doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, Top Doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số và Top Doanh nghiệp chống mã độc và chống tấn công mạng.

(Nguồn: VCS)