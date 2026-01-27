Viettel Construction hoàn thành vượt kế hoạch năm 2025

Viettel Construction ghi nhận doanh thu năm 2025 đạt 14.050 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước song song với việc mở rộng các lĩnh vực hoạt động.

Theo báo cáo tài chính của Tổng công ty CP Công trình Viettel (mã chứng khoán: CTR), riêng tháng 12, doanh thu đạt 1.414,7 tỷ đồng, cao hơn 44% so với cùng kỳ 2024. Lũy kế cả năm, chỉ tiêu này tăng thêm 1.394,2 tỷ đồng và hoàn thành 101% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế tháng cuối năm đạt 72,9 tỷ đồng, góp phần đưa kết quả cả năm lên 745,1 tỷ đồng, vượt 3% so với mục tiêu đề ra.

Trên thị trường chứng khoán, năm qua, cổ phiếu CTR dao động trong vùng 82.900-113.000 đồng mỗi đơn vị, điều chỉnh so với vùng đỉnh năm 2024. Thanh khoản bình quân đạt khoảng 1,3 triệu cổ phiếu mỗi phiên. Hệ số P/E quanh 21 lần và P/B khoảng 5,7 lần, cao hơn mặt bằng chung ngành. Theo đại công ty, điều này cho thấy triển vọng của doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng viễn thông, song cũng khiến giá cổ phiếu nhạy cảm hơn với biến động chung.

Doanh thu qua các năm của doanh nghiệp. Ảnh: Viettel Construction

Mở rộng hạ tầng cho thuê và vận hành mạng lưới

Năm 2025, đơn vị tiếp tục định vị là nhà cung cấp hạ tầng tổng hợp, hoạt động từ xây dựng, khai thác đến phát triển hạ tầng số và năng lượng. Vị thế này được thể hiện qua việc tăng 9 bậc trong bảng xếp hạng VNR500, lên vị trí 127, đồng thời duy trì nhóm dẫn đầu ngành xây dựng trong nước và tiếp tục góp mặt trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn tại Đông Nam Á do Fortune công bố.

Ở mảng khai thác vận hành viễn thông, tăng trưởng đạt khoảng 3% so với năm trước, tập trung vào đảm bảo ổn định mạng lưới trong bối cảnh nhu cầu dữ liệu gia tăng. Thời gian triển khai mới và xử lý sự cố dịch vụ cố định băng rộng được kiểm soát ở mức tối đa 16 giờ. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kiểm soát chất lượng qua hình ảnh, cùng số hóa quản lý vật tư, giúp nâng hiệu quả điều phối. Hoạt động quốc tế cũng được duy trì khi các chỉ tiêu KPI mạng lưới cho nhà mạng Viettel tại Myanmar, Campuchia và đối tác TowerCo được đảm bảo.

Song song đó, hạ tầng cho thuê tiếp tục là điểm nổi bật với mức tăng khoảng 36%. Đến cuối năm, doanh nghiệp sở hữu và vận hành khoảng 12.000 trạm BTS, 2,45 triệu m2 hệ thống DAS và 2.716 km tuyến truyền dẫn, đồng thời mở rộng sang điện mặt trời với quy mô khoảng 16,92 MWp. Trong lộ trình phát triển 5G, đơn vị hoàn thành lắp đặt 6.452 trạm, đóng góp vào tổng số khoảng 22.400 trạm của Tập đoàn Viettel trong năm.

Tổng hợp doanh thu theo các lĩnh vực kinh doanh. Ảnh: Viettel Construction

Mảng xây dựng và kỹ thuật ghi nhận tăng trưởng hai chữ số

Lĩnh vực xây dựng tiếp tục là trụ cột quan trọng trong cơ cấu sản xuất kinh doanh của Viettel Construction, với mức tăng trưởng khoảng 14% so với năm 2024 và doanh thu lũy kế đạt 4.639,1 tỷ đồng.

Nguồn việc từ khối doanh nghiệp đạt khoảng 2.320 tỷ đồng, tăng 5%, chủ yếu đến từ nhà xưởng, trường học, nhà ở xã hội và công trình hạ tầng. Ở phân khúc khách hàng cá nhân và SME, giá trị hợp đồng đạt khoảng 2.703 tỷ đồng. Trong năm, 1.295 căn nhà được bàn giao theo mô hình thiết kế - thi công trọn gói, với giá trị bình quân khoảng 1,05 tỷ đồng mỗi công trình.

Mảng giải pháp và dịch vụ kỹ thuật ghi nhận mức tăng khoảng 24%, cho thấy xu hướng mở rộng sang các dịch vụ hạ tầng mới. Riêng điện mặt trời áp mái, doanh nghiệp triển khai thêm 5.423 hệ thống tại 34 tỉnh, nâng tổng số lũy kế lên gần 11.000 công trình với công suất khoảng 339 MWp. Hoạt động cơ điện và công nghệ cũng được bổ sung các hạng mục mới như lắp đặt thang máy, trong khi mạng lưới dịch vụ kỹ thuật hiện phục vụ gần 31.000 khách hàng trên toàn quốc.

Song hành với mở rộng kinh doanh, mô hình điều hành tiếp tục được hoàn thiện theo bốn trụ cột gồm con người, quy trình, công nghệ và quản trị. Tỷ lệ số hóa quy trình đạt 91%, tự động hóa 61%, mức độ trưởng thành chuyển đổi số đạt 4,2/5 điểm trong nội bộ. Doanh nghiệp cho biết định hướng dài hạn là duy trì tăng trưởng gắn với hiệu quả vận hành, hướng tới vai trò đơn vị hạ tầng, xây dựng, dịch vụ kỹ thuật quy mô lớn, đồng hành cùng quá trình phát triển hạ tầng số và chuyển đổi xanh.

Anh Vũ