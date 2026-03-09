Viettel Construction gia nhập Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam

Viettel Construction là thành viên Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) từ 6/3, đánh dấu quá trình kết nối với cộng đồng doanh nghiệp xây dựng và mở rộng hệ sinh thái hợp tác ngành.

Theo đại diện ban tổ chức, việc tham gia VACC giúp doanh nghiệp tăng cường kết nối với các nhà thầu trong nước, đồng thời tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy chuẩn hóa năng lực thi công, quản trị dự án và phát triển bền vững của ngành.

Đối với Viettel Construction, việc gia nhập hiệp hội được xem là bước đi chiến lược trong quá trình mở rộng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp xây dựng. Thông qua hoạt động của VACC, doanh nghiệp có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án, tiếp cận các tiêu chuẩn kỹ thuật mới và tham gia xây dựng những chuẩn mực chung cho lĩnh vực xây dựng.

Lễ công bố quyết định gia nhập Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam ngày 6/3. Ảnh: Viettel Construction

Trải qua nhiều năm phát triển, Viettel Construction hình thành hệ sinh thái dịch vụ trong lĩnh vực hạ tầng - xây dựng, bao gồm xây dựng hạ tầng viễn thông, công trình dân dụng và công nghiệp, phát triển năng lượng tái tạo cũng như vận hành, khai thác hạ tầng. Doanh nghiệp hiện triển khai hoạt động tại 34 tỉnh, thành với đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và lực lượng thi công trên toàn quốc.

Ông Đặng Văn Chung, Phó tổng giám đốc Viettel Construction cho biết việc trở thành thành viên của Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam là cơ hội để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển của ngành.

"Thông qua hiệp hội, Viettel Construction mong muốn chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án, cập nhật tiêu chuẩn kỹ thuật mới và thúc đẩy hợp tác với các nhà thầu, nhà cung cấp trong và ngoài nước", ông nói.

Ông Đặng Văn Chung, Phó tổng giám đốc Viettel Construction phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Viettel Construction

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển hạ tầng nhằm phục vụ chuyển đổi số, đô thị hóa và công nghiệp hóa, nhu cầu về các nhà thầu có năng lực tổ chức thi công quy mô lớn ngày càng tăng. Với kinh nghiệm triển khai hàng nghìn công trình mỗi năm cùng hệ thống quản trị được số hóa, Viettel Construction đang tham gia nhiều dự án hạ tầng trên cả nước.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam, cho rằng sự tham gia của Viettel Construction có thể bổ sung nguồn lực và kinh nghiệm cho cộng đồng nhà thầu, đặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng hạ tầng viễn thông, hạ tầng số và năng lượng.

Theo ông, với thế mạnh về công nghệ và kinh nghiệm triển khai dự án quy mô lớn, doanh nghiệp có khả năng đóng góp vào quá trình nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng trong giai đoạn phát triển hạ tầng quốc gia.

Đại diện Viettel Construction nhận chứng nhận thành viên từ Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam. Ảnh: Viettel Construction

Việc gia nhập Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam được xem là một dấu mốc mới trong quá trình phát triển của Viettel Construction, đồng thời mở ra thêm cơ hội hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng doanh nghiệp trong ngành.

(Nguồn: Viettel Construction)