Viettel Construction đặt mục tiêu tăng trưởng 10%

Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai chữ số, tối thiểu 10% một năm.

Theo kế hoạch của Viettel Construction, các mảng giải pháp tích hợp, xây dựng, đầu tư hạ tầng dự kiến đều tăng trưởng. Trong đó, lĩnh vực cho thuê hạ tầng sẽ tăng trưởng cao nhờ hưởng lợi từ việc phủ sóng 5G. Dự báo đến năm 2030, doanh thu lĩnh vực đầu tư hạ tầng cho thuê có thể đạt hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó đóng góp đưa tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt mốc một tỷ USD.

Phát triển hệ sinh thái đa dịch vụ

Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction) thành lập ngày 30/10/1995. Khởi đầu bằng việc xây lắp toàn bộ hạ tầng cơ sở mạng viễn thông trong nước và quốc tế cho Tập đoàn Viettel, trải qua 29 năm xây dựng và phát triển, đơn vị hình thành hơn 50.000 trạm phát sóng, 320.000 km cáp quang (tương đương 8 vòng trái đất), bao phủ lãnh thổ Việt Nam gồm vùng biển hải đảo, vùng sâu vùng xa. Tổng công ty còn tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông tại 10 quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ.

Hiện, Viettel Construction sở hữu 8.447 trạm BTS (trạm thu phát sóng di động); 2,45 triệu m2 DAS; 2.716 km truyền dẫn; 16,92 MWp năng lượng mặt trời tính đến cuối tháng 9. Trong đó, 230 trạm BTS có lớn hơn hai nhà mạng trở lên thuê vị trí với tỷ lệ dùng chung đạt 1,03. Dự kiến đến năm 2030, đơn vị nâng sở hữu số trạm BTS lên đến 30.000 trạm.

Với tốc độ tăng trưởng của 5G, Viettel Construction sẽ tiếp tục nâng số trạm BTS của mình lên đến 30.000 trạm. Ảnh: Viettel Construction

Thời gian tới, Viettel Construction có kế hoạch mở rộng lĩnh vực hoạt động, cung cấp dịch vụ xây dựng nhà dân, lắp đặt, tích hợp các thiết bị điện tử - điện lạnh, công nghệ, sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị. Đến nay, đơn vị đã đồng hành cùng 405.000 khách hàng, đáp ứng nhu cầu, đảm bảo cuộc sống tiện nghi cho các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Viettel Construction đặt mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu năm 2025, cung cấp dịch vụ dựa trên nền tảng kỹ thuật với hiệu quả cao, nhằm thúc đẩy cách mạng công nghiệp đến các doanh nghiệp, hộ gia đình tại Việt Nam.

Sở hữu nền tảng nguồn lực vững chắc, đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật trình độ cao, mạng lưới rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước,Viettel Construction sẽ nhập cuộc với 5 lĩnh vực chính gồm hạ tầng cho thuê, vận hành khai thác; xây dựng dân dụng, dịch vụ và giải pháp tích hợp; công nghệ thông tin. Đối với bước đi này, thúc đẩy phát triển thị trường xây lắp dân dụng cho cả hai khối khách hàng doanh nghiệp (B2B) và hộ dân (B2C) là trọng tâm chiến lược.

Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia giàu kinh nghiệm của Viettel Construction. Ảnh: Viettel Construction

Với mảng xây dựng dân dụng và dịch vụ giải pháp tích hợp, Viettel Construction ghi dấu ấn với độ phủ công trình lên đến 697/701 huyện (tính đến tháng 9), tương đương 99% tuyến huyện đã có công trình xây lắp của đơn vị. Việc đẩy mạnh công trình dân dụng gắn với giải pháp tích hợp dịch vụ "All in One" (xây dựng, cung cấp thiết bị, bảo hành bảo dưỡng...) nhắm tới 25 triệu hộ gia đình Việt Nam, góp phần đưa ứng dụng dịch vụ gia đình thông minh phổ biến trong toàn xã hội.

Theo báo cáo mới nhất, lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận 9.141,4 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 11% so với cùng kỳ, trong đó 82% doanh thu đến từ thị trường trong nước và 18% đến từ thị trường nước ngoài. Lợi nhuận trước thuế đạt 483,5 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ đồng thời hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 đặt ra.

Song song đó, mã cổ phiếu CTR của Viettel Construction cũng có nhiều chuyển biến trên thị trường chứng khoán sau hai năm sau khi lên sàn. Đại diện đơn vị cho biết, từ đầu năm tới nay, cổ phiếu này đã tăng 48% giá trị, vốn hóa theo đó đạt ngưỡng trên 15.200 tỷ đồng. Sắp tới, doanh nghiệp sẽ thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 27,2% (mỗi cổ phiếu được nhận về 2.720 đồng).

Chiến lược tính đến năm 2025, công ty đạt doanh thu tăng trưởng 21% mỗi năm, vượt kế hoạch 14% một năm; lợi nhuận tăng trưởng 24% một năm, cao hơn mục tiêu 15%; đưa mảng vận hành khai thác tiếp cận thị trường nước ngoài.

Những năm gần đây, Viettel Construction liên tiếp nhận được các giải thưởng uy tín: Top500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam; Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; Top500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam; Top 500 Doanh nghiệp tạo ra giá trị hàng đầu Việt Nam; Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam; Giải thưởng Mid Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất và được Định chế tài chính cao nhất;...

5G là tương lai...

Viettel Construction hưởng lợi khi 5G phát triển và các thế hệ viễn thông tiếp theo trong tương lai. "Không gian thị trường mở rộng nhiều lần khi khách hàng dần chuyển từ người sử dụng viễn thông truyền thống sang các dịch vụ kết nối IoT. Khi đó vai trò và vị thế của nhà vận hành hạ tầng của Viettel Construction sẽ ngày càng trở nên quan trọng", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Hạ tầng của Tập đoàn Viettel hiện có khoảng 60.000 trạm phát sóng 4G đồng nghĩa với việc hạ tầng 5G cần tối thiểu số trạm BTS gấp 3 - 5 con số hiện tại. Năm 2024, đơn vị bắt đầu cung cấp khoảng 6.000 trạm 5G, kế hoạch đến 2030 triển khai khoảng 50.000 trạm, không chỉ cho Viettel mà còn cho các nhà mạng khác thuê lại.

"Quy mô gấp 10 lần hiện tại và Viettel Construction tiếp tục là doanh nghiệp TowerCo dẫn dắt thị trường, mang lại triển vọng tăng trưởng dài hạn", đại diện Viettel Construction chia sẻ.

Lĩnh vực cho thuê hạ tầng của Viettel Construction dự báo trong thời gian tới sẽ tăng trưởng vượt bậc nhờ việc phủ sóng 5G. Ảnh: Viettel Construction

Thời gian tới, đại diện Viettel Construction cho biết sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng phương án tăng vốn điều lệ; nâng tỷ trọng doanh thu ngoài Viettel lên 40%; ký và thực hiện 1 - 2 hợp đồng Go Global; đồng bộ hạ tầng và cho thuê 4.000 trạm BTS mới để giữ vững thị phần top đầu về Towerco tại Việt Nam; vận hành tổ chức theo tiêu chuẩn quốc tế.

(Nguồn: Viettel Construction)