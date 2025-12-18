Viettel Commerce hợp tác Dreame Technology mở rộng hệ sinh thái điện máy

Hà NộiLễ ký hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp đánh dấu bước tiến mới, hướng đến mở rộng hệ sinh thái điện máy thông minh tại Việt Nam, hôm 16/12.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel (Viettel Commerce) và Tập đoàn Dreame Technology ký kết hợp tác chiến lược tại khách sạn Dusit Le Palais Từ Hoa (Tây Hồ), góp mặt lãnh đạo hai doanh nghiệp, đối tác phân phối, đại lý và truyền thông.

Sự kiện được đánh giá là cột mốc quan trọng trong việc mở rộng thị trường Đông Nam Á của Dreame, với Việt Nam là thị trường trọng điểm.

Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại & Xuất nhập khẩu Viettel (Viettel Commerce) ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Dreame Technology.

Trong khuôn khổ hợp tác, lãnh đạo Dreame Technology và Viettel Commerce cam kết đồng hành dài hạn trong xây dựng và phát triển hệ sinh thái điện máy thông minh tại Việt Nam. Các ngành hàng của Dreame và Viettel Distribution, đơn vị phân phối thuộc Viettel Commerce cũng ký kết thỏa thuận phân phối. Tại sự kiện, Viettel Distribution trao chứng nhận cho các đại lý chính thức, hoàn thiện cấu trúc phân phối sản phẩm Dreame trên toàn quốc.

Dreame Technology là tập đoàn công nghệ toàn cầu, tiên phong trong ba lĩnh vực: động cơ tốc độ cao, thuật toán thông minh và cánh tay robot mô phỏng sinh học. Từ nền tảng này, Dreame mở rộng danh mục sản phẩm từ thiết bị gia dụng cao cấp đến đồ bếp thông minh và hệ thống làm sạch tự động. Theo doanh nghiệp, Dreame hiện diện tại hơn 6.000 cửa hàng bán lẻ toàn cầu, phục vụ hơn 21 triệu hộ gia đình với cộng đồng 11 triệu người dùng trung thành.

Viettel Distribution trao chứng nhận cho các đại lý chính thức.

Theo đại diện Dreame, năm 2024 công ty đã vươn lên vị trí dẫn đầu thị phần ở nhiều quốc gia như Việt Nam, Đức, Malaysia, Thái Lan và Singapore. Năm 2026 được xác định là giai đoạn chuyển mình quan trọng của Dreame, mở rộng từ thiết bị làm sạch sang hệ sinh thái điện máy và nhà thông minh.

Về phía Viettel, tập đoàn này đã hơn ba thập kỷ theo đuổi sứ mệnh "Sáng tạo vì con người", đóng vai trò tiên phong phổ cập viễn thông và công nghệ thông tin. Viettel Commerce giữ vai trò trụ cột trong lĩnh vực thương mại và logistics với mạng lưới gần 5.000 điểm bán trên cả nước. "Lợi thế này giúp các sản phẩm công nghệ của Dreame tiếp cận nhanh chóng đến người tiêu dùng khắp nơi, từ đô thị lớn đến vùng sâu vùng xa, nơi nhu cầu nâng cao chất lượng sống ngày càng tăng", đại diện doanh nghiệp nói.

Các đại lý và nhà bán lẻ tham gia hoạt động trải nghiệm sản phẩm Dreame.

Trong sự kiện, Dreame giới thiệu hai dòng sản phẩm gồm máy giặt và tủ lạnh thế hệ mới. Các đại lý và nhà bán lẻ có cơ hội trải nghiệm thực tế tính năng và giá trị nổi bật của sản phẩm trước khi đưa vào hệ thống phân phối.

Theo Viettel Commerce, hợp tác với Dreame mở rộng danh mục điện máy thông minh tại Việt Nam, tạo nền tảng cho những bước phát triển sâu rộng hơn trong tương lai, góp phần đưa các giải pháp công nghệ cao gần hơn với đời sống người dân.

