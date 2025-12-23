Vietschool biến đánh giá cuối kỳ thành concert

Trường Liên cấp Vietschool Pandora tổ chức Nhạc hội mùa đông - Winter Concert 2025, chủ đề "Vì một thế giới hòa bình” như một bài đánh giá cuối kỳ môn Âm nhạc và Mỹ thuật.

Tại đây, tất cả học sinh đều được đứng trên sân khấu, cùng nhau thể hiện tài năng và lan tỏa thông điệp ý nghĩa. Winter Concert là sự kiện thường niên, tổ chức vào mỗi mùa Giáng sinh và dần trở thành dấu ấn của trường khi được đưa vào như một trong những hình thức đánh giá học kỳ môn âm nhạc trong chương trình chính khóa.

Năm nay, Winter Concert được xây dựng với nội dung đa dạng: giao lưu - khiêu vũ cùng ban nhạc, Vietschool Fashion Show - trình diễn trang phục truyền thống của các quốc gia, Triển lãm tranh văn hóa các nước. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là vở nhạc kịch When Light Returns, nơi các em gửi gắm ước mơ về một thế giới nhân ái, kết nối và đầy yêu thương.

Học sinh Vietschool tham gia Winter Concert 2025. Ảnh: Quang Trường

Mở đầu chương trình là không gian giao lưu âm nhạc sôi động, nơi phụ huynh, học sinh và thầy cô khuấy động bầu không khí lễ hội Giáng sinh bằng những giai điệu tươi vui, rộn ràng. Sau đó, Vietschool Fashion Show đưa khán giả bước vào một thế giới đa sắc màu khi học sinh tự tin sải bước trong trang phục truyền thống của nhiều quốc gia khác nhau.

Không gian triển lãm tranh của học sinh cũng được tổ chức đồng thời, trưng bày các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ văn hóa các quốc gia, thiên nhiên và khát vọng hòa bình. Đó là cách kể chuyện sinh động về sự đa dạng văn hóa và tinh thần tôn trọng sự khác biệt.

"Mỗi phần trình diễn không chỉ mang tính nghệ thuật, mà còn là bài học trực quan dành cho những công dân toàn cầu, giúp học sinh hiểu rằng hòa bình bắt đầu từ sự thấu hiểu, trân trọng văn hóa, sự khác biệt của nhau", Thạc sĩ Đặng Thị Thu Trang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Học sinh trình diễn thời trang tái chế. Ảnh: Quang Trường

Trọng tâm của Winter Concert 2025 là vở nhạc kịch When Light Returns, câu chuyện giả tưởng về hành trình của những chiến binh dũng cảm đi tìm những quả cầu màu nhiệm để hồi sinh ánh sáng cho thế giới. Ánh sáng trong vở diễn mang nghĩa vật lý và ẩn dụ cho hòa bình, hy vọng, sự kết nối, tình yêu thương giữa con người với con người, con người với thiên nhiên.

Thông điệp của nhạc kịch mang tính thời sự, trong bối cảnh thế giới ngoài kia đang đối diện với nhiều biến động từ thiên tai, xung đột. Tuy nhiên, thông qua lăng kính trẻ thơ, ánh sáng chưa bao giờ biến mất.

Vở nhạc kịch When Light Returns do học sinh Vietschool thực hiện, lan tỏa khát vọng về một thế giới hòa bình và tươi đẹp. Ảnh: Quang Trường

Đội ngũ giáo viên tin dù thế giới có biến động ra sao, trẻ em luôn mang trong mình ánh sáng của hy vọng, Thạc sĩ Đặng Thị Thu Trang chia sẻ. "Thông qua vở nhạc kịch When Light Returns, Vietschool muốn nuôi dưỡng niềm tin vào một thế giới hòa bình, nơi con người biết yêu thương, bảo vệ thiên nhiên và kết nối với nhau bằng sự tử tế".

Ở Winter Concert, 100% học sinh đều được tham gia biểu diễn, không phân biệt năng khiếu nghệ thuật. Mỗi cá nhân đều được đảm nhận một vai trò phù hợp như hội họa, diễn xuất, hát, múa, chơi nhạc cụ, dẫn chuyện hay tham gia dàn hợp xướng. Buổi biểu diễn cũng là màn báo cáo quá trình học tập Âm nhạc và Mỹ thuật kéo dài suốt học kỳ. Qua đây, các em được rèn luyện tinh thần trách nhiệm, làm việc nhóm và sự tự tin khi đứng trước đám đông.

"Điều khiến tôi xúc động nhất ở Winter Concert năm nay bên cạnh một sân khấu hoành tráng, là việc nhà trường đã rất công bằng với tất cả học sinh. Bạn nào cũng được lên biểu diễn, dù không phải những nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng chính sự hồn nhiên của các con đã tạo nên một chương trình đầy cảm xúc", chị Nguyễn Thị Hồng Mai - phụ huynh học sinh chia sẻ.

Em Nguyễn Thanh Trúc cũng kể lại, trước đây, em chưa từng nghĩ mình có thể tự tin biểu diễn trước hàng nghìn khán giả như vậy. "Con cảm thấy rất tự hào vì hôm nay mình đã làm được điều ấy. Con hi vọng mình sẽ thể hiện tốt hơn nữa ở Winter Concert năm sau", nữ sinh nói.

Học sinh Vietschool trổ tài chơi nhạc cụ. Ảnh: Quang Trường

Ngoài đêm nhạc, Winter Concert còn mang ý nghĩa giáo dục đối với học sinh toàn trường. Thông qua việc tìm hiểu văn hóa các quốc gia, tiếp cận nghệ thuật biểu diễn và tham gia các dự án học tập liên môn, các em được bồi đắp tình yêu với nghệ thuật, sự tự tin thể hiện bản thân và tư duy công dân toàn cầu.

Winter Concert cũng là hoạt đồng nhằm minh chứng cho triết lý giáo dục khai phóng tại Vietschool: mỗi đứa trẻ đều mang trong mình những tiềm năng vô hạn và xứng đáng được tỏa sáng theo cách riêng. Từ sân khấu Winter Concert, những "ánh sáng nhỏ" có thể dần thắp lên, lan tỏa niềm tin về một tương lai hòa bình, nhân văn và tốt đẹp hơn.

Nhật Lệ