Vietravel tung loạt sản phẩm du lịch về miền Tây

Vietravel chuẩn bị loạt sản phẩm hướng tới thúc đẩy phát triển du lịch liên vùng TP HCM cùng Đồng bằng sông Cửu Long qua nhiều hành trình.

Các sản phẩm du lịch liên vùng do Vietravel dự kiến triển khai sau gian đoạn Covid-19 lần thứ 4 gồm: TP HCM - khu du lịch Xẻo Quýt - sắc màu làng hoa kiểng Tân Quy Đông (1 ngày); TP HCM - Long An - khám phá con đường xuyên rừng tràm Tân Lập (1 ngày); TP HCM - Cần Giờ - Bến Tre (3 ngày); TP HCM - Củ Chi - Long An, Long An - Đồng Tháp - Bến Tre (3 ngày)... Các tour có giá trọn gói chỉ từ 790.000 đồng một khách.

Quang cảnh mát mẻ, thanh bình, ẩm thực dân dã, vườn trái cây sum sê trĩu quả... tạo nên nét đặc trưng vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Vietravel

Bên cạnh đó, Vietravel còn tung loạt sản phẩm du lịch miền Tây truyền thống như: Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre (1 ngày); Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre - Cần Thơ (2 ngày); Vĩnh Long - trải nghiệm Homestay Út Trinh - làng gốm Mang Thít (2 ngày); Tiền Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Đất Mũi (4 ngày); Năm Căn - vườn quốc gia Mũi Cà Mau - vườn quốc gia U Minh Hạ - Bạc Liêu (4 ngày); Châu Đốc - rừng tràm Trà Sư - Hà Tiên - Rạch Giá - Cần Thơ (4 ngày).Các tour này có giá từ 499.000 đồng đến 3,99 triệu đồng một khách.

Du khách tham quan chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ. Ảnh: Vietravel

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những khu vực trù phú, có tài nguyên thiên nhiên đa dạng và được xác định là một trong bảy phân vùng du lịch của cả nước với văn hóa đặc trưng vùng sông nước phương Nam, quang cảnh mát mẻ, thanh bình, ẩm thực dân dã, vườn trái cây sum sê trĩu quả... Khu vực này là một trong những thị trường du lịch thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm suốt nhiều năm qua.

Theo bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh - Phó giám đốc Ban tiếp thị, Công ty Vietravel - những điểm đến ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được du khách trong và ngoài nước đặc biệt yêu thích. Giai đoạn trước khi Covid-19 bùng phát, Vietravel xây dựng đa dạng sản phẩm tour miền Tây, lịch trình 1-4 ngày, với thời gian khởi hành đều đặn các ngày trong tuần, phục vụ khoảng 35.000 khách mỗi năm.

Từ tháng 11, du khách có "thẻ xanh Covid" sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn khi đi du lịch trong nước. Ảnh: Vietravel

Lãnh đạo Vietravel chia sẻ thêm, sau giãn cách xã hội vì Covid-19, ngành du lịch cả nước nói chung và TP HCM nói riêng nhanh chóng triển khai các chương trình xúc tiến phát triển du lịch liên vùng, để kịp thời vực dậy ngành du lịch trong nước, tạo đà cạnh tranh với nhiều nước trong khu vực. Hiện nhiều tỉnh, thành trên cả nước thống nhất phương án mở cửa du lịch đồng loạt, nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí an toàn. Trong tình hình mới, tất cả nhân sự phục vụ trong ngành du lịch từ đơn vị lữ hành đến đơn vị cung ứng dịch vụ và du khách đều phải được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine, và tuân thủ nguyên tắc 5K khi phục vụ hay tham gia tour.

Thư Kỳ